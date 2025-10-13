Der Inselstaat Kap Verde hat erstmals das Ticket für eine Fußball-Weltmeisterschaft gelöst. Die "Blauhaie" sicherten sich den Gruppensieg und sind 2026 beim Turnier dabei.

Die Spieler von Kap Verde können die erstmalige erfolgreiche WM-Quali bejubeln. (Archivbild) Quelle: IMAGO / Shengolpixs

Außenseiter Kap Verde hat sich zum ersten Mal für eine Fußball-Weltmeisterschaft qualifiziert. Die "Blauhaie" sicherten sich am letzten Spieltag der Qualifikation mit einem 3:0 (0:0) gegen Eswatini den Gruppensieg und ließen sensationell dem fünfmaligen Afrikameister Kamerun nur Rang zwei und die Hoffnung auf die Play-offs.

Dailon Livramento (48. Minute), Willy Semedo (54.) und Stopira (90.+1) schossen gegen Eswatini die Tore für Kap Verde, das mit einem 1:0 über Favorit Kamerun im September den Grundstein für die erfolgreiche Qualifikation gelegt hatte.

Kap Verde dritter WM-Debütant 2026

Der Inselstaat vor der Westküste Afrikas ist nach Usbekistan und Jordanien bereits der dritte Debütant bei der WM, die im Sommer 2026 in den USA, Mexiko sowie Kanada steigt und erstmals mit 48 Nationen ausgetragen wird.

Nationalcoach Pedro Leitao Brito, Spitzname Bubista, hat das Fußballteam von Kap Verde zur WM geführt. Quelle: dpa / Themba Hadebe

Zweitkleinste Teilnehmer der WM-Geschichte

Das Team von Nationalcoach Pedro Leitao Brito - Spitzname Bubista - stellt weitgehend Profis, die international in der zweiten oder dritten Reihe aktiv sind. Bekanntester Spieler des Teams ist Innenverteidiger Logan Costa, der beim FC Villarreal unter Vertrag steht und derzeit aufgrund eines Kreuzbandrisses fehlt. In der FIFA-Weltrangliste liegt Kap Verde auf dem 70. Rang.

Mit 490.000 Einwohnern ist der Inselstaat der kleinste afrikanische WM-Teilnehmer der Geschichte und weltweit die Nummer zwei nach Island 2018.

Die Kapverden westlich von Afrika sind dünn besiedelte Vulkaninseln, unter denen ein Hotspot brodelt. Ihre Bewohner trotzen den Steilhängen kleine Felder ab und bauen Häuser aus Vulkangestein. 13.12.2020 | 43:13 min

Noch 26 Plätze für WM zu vergeben

Bislang haben sich schon 22 Mannschaften für die erstmals mit 48 Teams ausgetragenen Endrunde qualifiziert. Die drei Gastgeber USA, Kanada und Mexiko sind automatisch dabei. Geschafft haben es in Asiens Ausscheidung Australien, Iran, Japan, Jordanien, Südkorea und Usbekistan.

Aus Afrika dabei sind bislang Algerien, Ägypten, Ghana, Marokko, Tunesien und Kap Verde. Aus Südamerika kommen Titelverteidiger Argentinien, Brasilien, Ecuador, Kolumbien, Paraguay und Uruguay. In Ozeanien hat Neuseeland das Ticket gelöst.

