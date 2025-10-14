Die deutsche U21 steht nach der Griechenland-Niederlage in der EM-Quali unter Druck. Trainer Antonio Di Salvo fordert eine Reaktion und vertraut weiter Torhüter Dennis Seimen.

U21-Trainer Antonio Di Salvo steht mit dem DFB-Team auf Platz drei in Gruppe F. Quelle: Witters

Die deutsche U21-Nationalmannschaft fühlt sich nach der Niederlage gegen Griechenland für die nächste richtungsweisende Aufgabe in der EM-Qualifikation gewappnet.

"Wir haben noch acht Spiele und alles in der eigenen Hand. Bestimmt haben wir ein bisschen mehr Druck, aber damit können wir auch umgehen", sagte Trainer Antonio Di Salvo vor dem Fußballspiel am Dienstag (18.30 Uhr) in Belfast gegen Nordirland.

Collins und Baum fehlen

"Wir haben uns das ganz bestimmt anders vorgestellt", sagte der Coach drei Tage nach dem 2:3 gegen Griechenland.

Fakt ist, dass es auch mal Situationen gibt, in denen man ein Spiel verliert. Wichtig ist dann die Reaktion. „ Antonio Di Salvo

Verzichten muss die deutsche Mannschaft auch auf der Insel auf den Frankfurter Nnamdi Collins wegen einer Erkrankung. Dessen Teamkollege Elias Baum reiste von der U21 angeschlagen ab. Nach zwei Spieltagen der Qualifikationsrunde steht Deutschland hinter Griechenland und Nordirland nur auf Platz drei in Gruppe F.

So kommt die U21 zur EM In der Qualifikation zur U21-EM 2027 spielt Deutschland in einer Gruppe mit Lettland, Georgien, Griechenland, Nordirland und Malta.



Die neun Gruppensieger und der beste Zweitplatzierte qualifizieren sich direkt, die acht übrigen Gruppenzweiten spielen in Play-offs vier weitere Teilnehmer aus. Die EM-Endrunde wird im Sommer 2027 in Albanien und Serbien ausgetragen.

Für die Endrunde 2027 in Albanien und Serbien qualifizieren sich die neun Gruppensieger sowie der beste Gruppenzweite. Die acht verbleibenden Gruppenzweiten bestreiten Play-offs, um die letzten vier Endrundenteilnehmer zu ermitteln. Die Gruppendritten haben also keine Chance. Sollte dem deutschen Team in Belfast kein Sieg glücken, könnte es schwer mit dem EM-Ticket werden.

Dem deutschen Fußball mangelt es trotz Erfolgen an Nachwuchs. Könnte eine eigene U21-Liga wie in England das Problem lösen? DFB-Geschäftsführer Rettig im Bolzplatz über Strategien des Verbandes. 18.09.2025 | 14:39 min

Nagelsmann: Team wird brennen

"Die Jungs und auch Toni werden brennen, das am Dienstag besser zu machen", sagte Bundestrainer Julian Nagelsmann. "Natürlich drücke ich die Daumen, dass das Spiel gegen Nordirland besser verläuft als gegen Griechenland."

U21-Kapitän Tom Bischof, der auch schon unter Nagelsmann für das A-Team spielte, ist vor dem Nordirland-Match des Nachwuchsteams "voller Zuversicht".

Besonders bitter war die Niederlage in Jena für Torhüter Dennis Seimen. Der Paderborner hatte das 0:2 mit einem schweren Patzer verschuldet. Di Salvo setzt aber in Nordirland auf den 19-Jährigen, der im Anschluss an den Blackout eine stabile Leistung zeigte. "Ich habe vollstes Vertrauen in ihn", sagte der Coach.

In einem dramatischen Finale hat die deutsche U21 den Titel verpasst. Die DFB-Junioren unterlagen Titelverteidiger England nach Verlängerung mit 2:3. 28.06.2025 | 0:59 min

