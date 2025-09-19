Jérôme Boateng: Fußball-Weltmeister beendet seine Karriere

Ein weiteres Mitglied der Weltmeisterelf von 2014 beendet seine Karriere: Jérôme Boateng hängt im Alter von 37 Jahren die Fußballschuhe an den Nagel.

Sein größter Triumph: Jerome Boateng mit dem WM-Pokal nach dem Sieg gegen Argentinien im Finale 2014. Quelle: sven simon

Der ehemalige Fußball-Nationalspieler Jérôme Boateng beendet seine Karriere. Das verkündete der Weltmeister von 2014 über die sozialen Medien.

"Der Fußball hat mir viel gegeben", sagte der 37-Jährige in einem Video, das Bilder und Ausschnitte seiner Laufbahn zeigt. "Ich habe gelernt, gewonnen und verloren." Nun sei es an der Zeit, weiterzuziehen.

Boateng - viele Titel mit den Bayern

Boateng sagte, er sei dankbar für alles. Der Gewinn des WM-Titels mit der deutschen Nationalmannschaft vor elf Jahren in Brasilien war der größte Erfolg in der Karriere des gebürtigen Berliners.

Am 8. Juli 2014 besiegt die DFB-Elf auf dem Weg zum WM-Titel die Seleção 7:1. Für Brasilien wird die historische Niederlage zum Trauma. Joachim Löw und Chris Kramer erinnern sich. 04.07.2024 | 27:50 min

Sein Bundesliga-Debüt hatte Boateng im Januar 2007 für Hertha BSC gegeben. Mit dem FC Bayern München, für den er insgesamt zehn Jahre spielte, gewann der Defensivmann unter anderem neun deutsche Meistertitel, zweimal die Champions League und fünfmal den DFB-Pokal.

Zuletzt sportlich ruhiger um Boateng

Nachdem er die Münchner 2021 verlassen hatte, war es sportlich zunehmend ruhiger um Boateng geworden. Er spielte noch für Olympique Lyon in Frankreich, US Salernitana in Italien und zuletzt den Linzer ASK in Österreich. Im August hatte Boateng seinen ursprünglich noch bis 2026 laufenden Vertrag in Linz aufgelöst - nach gerade mal 14 Pflichtspielen für den Klub.

War seine frühe Karriere geprägt von Höhen, geriet der 76-malige Nationalspieler in den vergangenen Jahren unter anderem wegen Körperverletzungsverfahren immer wieder auch fernab der Sportseiten in die Schlagzeilen.

Doku-Serie : Always Hamburg Der Hamburger SV erlebt Drama und Triumph auf dem Weg zurück in die Bundesliga. Eine emotionale Reise mit ungeschminkten Einblicken in die Welt des Fußballs.

ZDFsportstudio auf WhatsApp Quelle: Reuters Sie wollen über Sport stets auf dem Laufenden bleiben? Dann ist unser sportstudio-WhatsApp-Channel genau das Richtige für Sie. Egal ob morgens zum Kaffee, mittags zum Lunch oder zum Feierabend - erhalten Sie die wichtigsten News direkt auf Ihr Smartphone. Melden Sie sich hier ganz einfach für unseren WhatsApp-Channel an: sportstudio-WhatsApp-Channel.