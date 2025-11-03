Fußball: Ex-Nationalspieler Asamoah erhält Bundesverdienstkreuz

Ex-Nationalspieler Gerald Asamoah ist von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier mit dem Bundesverdienstkreuz ausgezeichnet worden.

Der frühere Fußball-Nationalspieler Gerald Asamoah ist mit dem Bundesverdienstkreuz ausgezeichnet worden. Er sei ein besonderer "Brückenbauer zwischen Ghana und Deutschland", sagte Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier.

Asamoah erhielt den Orden in Accra, der Hauptstadt seiner Heimat Ghana. Der 47-Jährige begleitet Steinmeier derzeit auf seiner Afrika-Reise als Sondergast.

Auszeichnung für Hilfe für herzkranke Kinder

Ausgezeichnet wurde der frühere Bundesliga-Profi für seinen Beitrag zur deutsch-ghanaischen Freundschaft und für seine 2007 gegründete "Gerald Asamoah Stiftung für herzkranke Kinder", wie Steinmeier sagte. Ein besonderer Schwerpunkt der Stiftungsarbeit sei Ghana.

"Die Stiftung bringt regelmäßig deutsches medizinisches Personal nach Ghana", führte der Bundespräsident weiter aus. Die Ärztinnen und Ärzte, Pfleger und Schwestern führten Operationen durch und retteten Kinderleben.

Steinmeier wies zudem darauf hin, dass Asamoah auch Botschafter für das Projekt "Schule ohne Rassismus" ist. "Das ist etwas, was Du jetzt Tag und Nacht tragen kannst", sagte er nach der Ordensverleihung scherzhaft zu Asamoah - der daraufhin erst einmal tief durchatmete.

Asamoah empfindet "Freude pur"

Asamoah wurde in Ghana geboren und kam mit zwölf Jahren nach Deutschland. Er hat selbst einen Herzfehler. Asamoah spielte unter anderem bei Hannover 96 und dem FC Schalke 04. Im Jahr 2002 wurde er mit der deutschen Nationalmannschaft Vizeweltmeister.

"Dass ich so etwas bekomme, ich kann es noch nicht fassen. Aber es ist einfach Freude pur", sagte Asamoah, der so aufgeregt war, dass er die Verleihungsurkunde kurz nach dem Überreichen fallen ließ. Gefragt nach seinen Gefühlen meinte er:

Es ist einfach Stolz, dass die Arbeit, die ich mache, sich lohnt. „ Gerald Asamoah, Ex-Fußball-Nationalspieler

Die Auszeichnung sei Ansporn weiterzumachen. "Wenn Gott jemanden segnet, muss man versuchen, etwas zurückzugeben."

