DFB-Bundesgericht reduziert Sperre von Trainer Antwerpen

Das DFB-Bundesgericht hat die Sperre von Trainer Antwerpen von zwölf auf drei Monate reduziert. Der Vorwurf einer versuchten Manipulation habe sich nicht bestätigt.

Marco Antwerpen (r.) und Frank Döpper, ehemalige Trainer des Drittligisten VfL Osnabrück. Quelle: dpa

Die Sperre gegen Trainer Marco Antwerpen wegen versuchter Spielmanipulation ist aufgehoben worden. Das entschied das Bundesgericht des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) am Mittwochabend nach einer mündlichen Verhandlung am DFB-Campus.

Antwerpen war ursprünglich vom DFB-Sportgericht für zwölf Monate gesperrt worden - nun hob das Bundesgericht das Urteil "mit der Maßgabe auf, dass gegen Marco Antwerpen wegen unsportlichen Verhaltens ein Ausübungsverbot der Trainertätigkeit von drei Monaten ab 28.08.2025 ausgesprochen wurde". Dieses Ausübungsverbot läuft demnach am Freitag aus.

René Schnitzler, einst Profi des FC St. Pauli, verfiel früh der Spielsucht. Das wurde ihm zum Verhängnis - und der hoffnungsvolle Stürmer ließ sich mit einem Wettpaten ein. 29.05.2024 | 28:58 min

Auch Sperre gegen Co-Trainer Döpper aufgehoben

Auch die Sperre von Antwerpens früherem Assistenten, Frank Döpper, wurde aufgehoben. Das Bundesgericht sah es nicht mehr als erwiesen an, dass Antwerpen und Döpper als Trainer und Co-Trainer des Drittligisten VfL Osnabrück im Vorfeld des Endspiels um den NFV-Pokal im Mai gegen TuS Blau-Weiß Lohne versucht haben, einen von Osnabrück an Lohne verliehenen Spieler davon abzuhalten, an dem Spiel mitzuwirken.

Laut DFB hat sich zudem der "Vorwurf, sie haben dazu ein weiteres Mitglied des Trainerteams aufgefordert, mit einem an Lohne verliehenen Spieler in Kontakt zu treten und diesem zu vermitteln, dass es mit Blick auf seine Rückkehr nach Osnabrück in der darauffolgenden Saison besser sei, wenn er nicht an dem Pokalendspiel teilnehme", nicht bestätigt.

Antwerpen und Döpper kurz nach Pokalfinale entlassen

Bei der Partie stand mit Bernd Riesselmann ein Leihspieler der Osnabrücker im Kader des Gegners. Dass sich der damalige Lohner Theo Janotta dem VfL zur neuen Saison anschließen wird, stand seinerzeit bereits fest. Beide Spieler erzielten im Finale jeweils ein Tor.

Antwerpen und Döpper waren eine Woche nach dem NFV-Pokalfinale entlassen worden, obwohl sie den VfL dank einer starken Rückrunde zum Klassenerhalt in der dritten Liga geführt hatten - konkrete Gründe für die Trennung nannte der Verein damals nicht.

ZDFsportstudio auf WhatsApp Quelle: Reuters Sie wollen über Sport stets auf dem Laufenden bleiben? Dann ist unser sportstudio-WhatsApp-Channel genau das Richtige für Sie. Egal ob morgens zum Kaffee, mittags zum Lunch oder zum Feierabend - erhalten Sie die wichtigsten News direkt auf Ihr Smartphone. Melden Sie sich hier ganz einfach für unseren WhatsApp-Channel an: sportstudio-WhatsApp-Channel.