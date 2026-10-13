Für Bayern wird das erste Auswärtsspiel der Champions-League-Saison wegen des ungewohnten Untergrunds zur Herausforderung. Norwegens Aufschwung im Fußball hat damit zu tun.

Im Champions-League-Spiel bei Viking Stavanger müssen die Münchner auf Kunstrasen ran. Zur Eingewöhnung reiste der Tross schon früher an. 12.10.2026 | 0:39 min

Auf eine völlig andere Sportart müssen sich die Fußballer des FC Bayern auf ihrer Dienstreise zu Viking Stavanger nicht einstellen. Aber eine ungewohnte Herausforderung stellt der Kunstrasen in der nur 15.900 Zuschauer fassenden Lyse Arena durchaus dar.

Entsprechend gewarnt flogen die Münchner am Montag in den Südwesten Norwegens, wo sie am Dienstagabend (21:00 Uhr) ihr erstes Auswärtsspiel der Champions League in dieser Saison bestreiten. Es bildet zugleich den Auftakt der zweiten norwegisch-deutschen Woche in der Königsklasse.

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Norwegisch-deutsche Woche in der Königsklasse

Borussia Dortmund tritt am Mittwoch sogar nördlich des Polarkreises beim FK Bodø/Glimt an. Bereits am ersten Spieltag vor rund einem Monat hatte es zwei deutsch-norwegische Vergleiche gegeben. Damals gewannen die Bayern gegen Bodø/Glimt 5:0 und der VfB Stuttgart gegen Viking 3:1.

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Für das europäische Schwergewicht aus München sollte das erstmals in der Königsklasse vertretene Stavanger also eigentlich nicht zum Favoritenschreck werden. Doch weil bei Norwegens Meister wohl der Platz der größte Gegner ist, brachen die Bayern extra früh nach Stavanger auf.

FC Bayern ändert extra die üblichen Reiseabläufe

Trainer Vincent Kompany hatte die gewohnten Reiseabläufe geändert, um das Abschlusstraining vor Ort absolvieren zu können statt wie üblich in München. "Es wäre fahrlässig, wenn wir als Mannschaft, die 99 Prozent auf Rasen spielt, nicht vorher anreisen würden", sagte Max Eberl. Der Sportvorstand erinnerte an Niederlagen von Manchester City und Inter Mailand in Norwegen: "Kunstrasen auswärts: Bodø hat es letztes Jahr gezeigt, wie kompliziert es ist."

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Kompany berichtete, dass er "in 20 Jahren Karriere nie auf Kunstrasen gespielt" habe. Durch das Training sollten seine Spieler ein Gefühl für die richtige Schuhwahl bekommen. Unabhängig vom Untergrund erwartet er, dass seine Mannschaft auftritt wie sonst auch.

Kompany will, "dass wir überall Bayern sind"

"Unsere Einstellung: Wind, Regen oder Sonne - egal, ob das in Amerika in Carolina war mit 45 Grad oder in Stavanger mit minus fünf Grad auf Kunstrasen - das ist für mich alles egal. Ich möchte gerne, dass wir überall Bayern sind", sagte Kompany.

Winterlich wird es nun zwar nicht sein in Stavanger. Dafür sind für Dienstag maximal 13 Grad Celsius mit stürmischen Böen und Regen vorhergesagt.

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Norwegens Aufschwung dank Kunstrasen statt "Grusbane"

Die unwirtlichen Bedingungen mit viel Niederschlag und den langen Wintern sind ein wichtiger Grund, warum es in Norwegen zahlreiche Kunstrasenplätze gibt. Früher wurde dort auf "Grusbane" gekickt, also auf Plätzen aus Schlacke, Kies und Sand. Wenn diese gefroren waren, war an ein vernünftiges Spiel nicht mehr zu denken.

Vor rund einem Vierteljahrhundert wurde deshalb vielerorts begonnen, auf Kunstrasen umzustellen. Seither tragen die ganzjährig bespielbaren Plätze zu Norwegens Aufschwung im Fußball bei. Hinzu kommt die gezielte Nachwuchsförderung.

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Kanes Erinnerungen an Litauen 2017

Erfahrung mit Kunstrasen haben viele Bayern-Spieler kaum. Harry Kane hat zuletzt vor neun Jahren auf Kunstrasen gespielt, ebenfalls bei einem Außenseiter. Damals setzte sich Englands Nationalteam in der WM-Qualifikation nur dank Kanes verwandeltem Elfmeter in Litauens Hauptstadt Vilnius 1:0 durch.

Man müsse sich an den Belag gewöhnen, zudem gehe dieser "etwas stärker auf Knie und Knöchel", weiß Kane.

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Kimmich kickte zuletzt in der Jugend auf Kunstrasen

Bei Joshua Kimmich ist es noch länger her, dass er zuletzt Erfahrungen auf Kunstrasen sammelte.

"Es ist schon anders", sagte der Mittelfeldspieler. Er gab sich aber zuversichtlich, "dass sich die Kunstrasenplätze entwickelt haben in den letzten Jahren. Ich glaube, die sind nicht mehr so wie bei mir in der Jugend, zumindest hoffe ich das. Da waren es dann eher so die ganz kurzen Kunstrasen, die wie so ein Hockeyfeld sind."

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Zumindest das ist sicher: Auf eine ganz neue Sportart müssen sich die Bayern trotz des ungewohnten Untergrunds in Stavanger nicht einstellen.