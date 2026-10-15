Champions League: Real Madrid dreht verrücktes Spiel in Rom

Real Madrid lag mit 1:3 gegen die AS Rom zurück. Dann drehten die "Königlichen" das Spiel auch dank stark getretener Ecken von Arda Güler.

AS Rom - Real Madrid, Linzer ASK - FC Liverpool, Aston Villa - Fenerbahce, Betis - Porto, Feyenoord - Como, Donezk - AEK Athen. 14.10.2026 | 7:34 min

Real Madrid hat in einem spektakulären Duell die AS Rom spät niedergerungen und einen 1:3-Rückstand noch in ein 4:3 verwandelt. Nach einer lange Zeit überzeugenden Vorstellung der Römer begeisterten die "Königlichen" in der Schlussphase mit einer furiosen Aufholjagd - auch dank phänomenaler Ecken von Arda Güler.

Marten de Roon brachte die Roma in der 20. Minute in Führung, ehe Madrids Kylian Mbappé mit einem Traumtor aus rund 25 Metern (25.) ausglich. Nach der Pause schlug Donyell Malen gleich doppelt zu (51., 57.) und stellte auf 3:1 für die Gastgeber. Real tat sich zunächst schwer, erhöhte in der Schlussphase aber den Druck.

Güler-Ecken bringen die Wende

Die Aufholjagd der Elf von Trainerlegende José Mourinho begann mit einer Flanke von Arda Güler, direkt nach einer Ecke. Zunächst fand der Türke den Kopf von Endrick. Dessen Abschluss wurde zwar noch pariert, doch Carlos Espi verkürzte im Nachsetzen für die Madrilenen (83.).

Erst ein Ballverlust von Yann Bisseck, dann ein missglücktes Dribbling von Inter-Torwart Josep Martinez: Beide Patzer nutzt Real Madrid zu Toren und gewinnt 2:1. 09.09.2026 | 2:58 min

Zwei Minuten später steigerte sich Endrick und verwertete eine Ecke von Arda Güler direkt per Kopf - der Ausgleich fünf Minuten vor Schluss. In der 90. Minute wurde dann Deutschlands Ex-Nationalspieler Antonio Rüdiger zum Matchwinner: Noch eine Ecke von Arda Güler, diesmal auf den Kopf des 33-Jährigen, der den Sieg Madrids perfekt machte.

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Quelle: ZDF