DFB-Pokal in Großaspach: Bayer Leverkusen gefragt wie Andrea Berg

Binnen weniger Stunden war das Pokalspiel gegen Leverkusen in Großaspach ausverkauft. Das schafft dort normalerweise nur Andrea Berg. Die Schlagersängerin kommt aus der Region.

Nach ihrem Traumstart in der Regionalliga Südwest geht die SG Sonnenhof Großaspach voller Vorfreude ins Pokal-Duell mit Bayer Leverkusen. "Die Euphorie bei uns und um uns herum ist riesig", sagte Ex-Profi Julian Schieber, inzwischen Sportlicher Leiter bei den Schwaben, der Deutschen Presse-Agentur.

Aspach: Zwei Spiele, 10:2 Tore

Die Aspacher, gerade erst wieder in die vierte Liga aufgestiegen, gewannen an den ersten beiden Spieltagen 6:1 gegen die TSG Balingen und 4:1 bei Astoria Walldorf. "Genießen, Paroli bieten und gucken, was rauskommt" sei nun die Devise für den Erstrunden-Hit im DFB-Pokal am Freitag (18 Uhr), sagte Schieber.

Für Großaspach ist es die dritte Pokal-Teilnahme der Klubhistorie. 2009 schied die SG gegen den benachbarten VfB Stuttgart aus, 2012 gegen den FSV Frankfurt. 10.000 Zuschauer werden in der ausverkauften Arena erwartet.

Prominenter Fan der SG ist Schlagerstar Andrea Berg, die aus der Region stammt. Sie ist mit Vereins-Mitbegründer und Sport-Geschäftsführer Ulrich Ferber verheiratet.