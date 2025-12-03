Nach dem Abrutschen auf den letzten Tabellenplatz hat sich Fußball-Bundesligist von Trainer Bo Henriksen getrennt. Die Rheinhessen sind seit acht Liga-Spielen ohne Sieg.

Das war's für Bo Henriksen bei Mainz 05. Nach einem katastrophalen Saisonstart muss der Trainer gehen. Im der Vorjahr hatte Henriksen die Mainzer in die Conference League geführt. 03.12.2025 | 1:05 min

Fußball-Bundesligist FSV Mainz 05 hat auf die anhaltende Krise reagiert und sich von Trainer Bo Henriksen getrennt. Die Mainzer hatten am 12. Spieltag eine herbe 0:4-Klatsche beim SC Freiburg kassiert (Spielbericht im Video). Nach dem achten sieglosen Liga-Spiel in Folge und mit nur sechs Punkten auf dem Konto sind die Rheinhessen auf dem letzten Tabellenplatz angekommen.

Das Training übernehme interimistisch bis zu einer Neubesetzung des Trainerpostens U23-Coach Benjamin Hoffmann, hieß es vom Club.

Mainz 05 ist nach dem zwölften Spieltag Tabellenletzter. Freiburg lässt den dezimierten Rheinhessen - Nebel sieht in der 28. Minute Rot - in einem einseitigen Spiel keine Chance. 01.12.2025 | 7:32 min

Sportvorstand Christian Heidel sagte zur Trennung: Henriksen habe "in einer fast aussichtslosen Lage den Verein und die ganze Stadt aufgerüttelt und uns mit seiner empathischen, leidenschaftlichen Art zum Klassenerhalt und ein Jahr später sogar bis in die Conference League geführt."

Leider gebe es im Fußball aber auch immer wieder "Entwicklungen, die aus sportlichen Gründen eine Neuorientierung nötig machen - obwohl alle Beteiligten bis zuletzt gemeinsam mit aller Kraft an Lösungen gearbeitet haben".

Mainz 05 verdankt Bo Henriksen sehr, sehr viel. „ Sportvorstand Christian Heidel

Heidel: Trennung schmerzt

Man sei gemeinsam mit Henriksen zur Erkenntnis gekommen, "dass wir einen solchen Punkt erreicht haben, auch wenn die Trennung wirklich schmerzt". Schon direkt nach der heftigen Pleite in Freiburg und dem Absturz auf den letzten Tabellenplatz hatten die Mainzer Vereinsverantwortlichen ein klares Bekenntnis zur Fortsetzung der Zusammenarbeit mit Henriksen vermieden.

"In dieser Saison ist es uns leider nicht gelungen, den gleichen erfolgreichen Fußball zu spielen, obwohl wir bis zuletzt dafür gekämpft haben. Das ist leider auch Fußball", wurde der dänische Trainer zitiert.

Henriksen führt Mainz in Conference League

Henriksen hatte die Mainzer im Februar 2024 übernommen und den Klub in die Conference League geführt. Dort läuft es für den Verein bislang deutlich besser als in der Bundesliga. Mainz steht in der Tabelle der Ligaphase nach drei Siegen und einer Niederlage auf Rang fünf.

Zusammenfassungen und Highlights der Fußball-Bundesliga und ausgewählter Spiele der 2. Bundesliga finden Sie immer montags ab 0:00 Uhr bei sportstudio.de.

Quelle: dpa, SID