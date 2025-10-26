Fußball: Leverkusen feiert wichtigen Sieg gegen Freiburg

Bayer Leverkusen hat nach dem Debakel gegen Paris Saint-Germain einen wertvollen Sieg in der Fußball-Bundesliga geschafft. Gegen den SC Freiburg blieb die Werkself ohne Gegentor.

Leverkusens Arthur und Freiburgs Jordy Makengo kämpfen um den Ball. Quelle: afp

Bayer Leverkusen bleibt unter Trainer Kasper Hjulmand in der Fußball-Bundesliga weiter ungeschlagen. Gegen den SC Freiburg setzte sich die Werkself nach dem Champions-League-Debakel unter der Woche mit 2:0 (1:0) durch. Für Freiburg unter Coach Julian Schuster war es nach zuletzt fünf ungeschlagenen Liga-Partien die erste Niederlage seit Ende August.

Vor 30.210 Zuschauern erzielten Ernest Poku (22. Minute) mit einem präzisen Distanzschuss und Edmond Tapsoba (52.) per Kopfball die Treffer zum vierten Bundesliga-Sieg in Serie. Damit ist Leverkusen nun punktgleich mit dem Tabellendritten Borussia Dortmund (17 Punkte), Freiburg steht mit neun Zählern auf Platz elf.

Leverkusen mit Hofmann für Andrich

Nach der herben 2:7-Pleite gegen Paris Saint-Germain in der Königsklasse rückten Jarell Quansah und Jonas Hofmann für Robert Andrich und Claudio Echeverri in die Bayer-Startelf. Freiburg nahm im Vergleich zum 2:0-Heimsieg in der Europa League gegen den FC Utrecht gleich vier Änderungen vor: Lukas Kübler, Jordy Makengo, Lucas Höler und Derry Scherhant begannen für Christian Günter, Jan-Niklas Beste, Vincenzo Grifo und Yuito Suzuki.

Während die Werkself zunächst etwas schläfrig wirkte, startete Freiburg druckvoll. Nach gut einer Viertelstunde fand Bayer mehr Ruhe im Spiel. Einen Freistoß des zuvor gefoulten Alejandro Grimaldo aus knapp 20 Metern lenkte Noah Atubolu mit einer starken Parade über die Latte (17.).

Poku trifft aus der Distanz

Fünf Minuten später bekam der Freiburger Schlussmann dann nur noch die Fingerspitzen an den Ball, als Poku nach einem Hacken-Rückpass von Aleix Garcia aus der Distanz zu seinem dritten Saisontor in die rechte untere Ecke traf. Mit der Führung im Rücken überzeugten die Gastgeber mit Ballsicherheit und Stabilität. Bei den Breisgauern mangelte es derweil nicht am Einsatz, aber an Ideen.

Aus dem Spiel heraus kam nur wenig zustande. Die besten Chancen der ersten Halbzeit hatte Derry Scherhant: Sein Freistoß in Strafraumnähe ging knapp am rechten Pfosten vorbei (40.), kurz vor der Pause setzte er einen weiteren Freistoß aus spitzem Winkel über den Kasten von Mark Flekken.

Gelb-Rot für Freiburgs Lienhart

Nach dem Wiederanpfiff hielt der Vizemeister den Druck hoch. Ein Fernschuss von Aleix Garcia aus zentraler Position ging nur knapp über das Tor (49.). Das traf schließlich Tapsoba per Kopf, nachdem Grimaldo einen Eckball von rechts in den Fünfmeterraum geflankt hatte.

Ich denke, wir haben souverän gewonnen. Wir hatten eine sehr gute Spielkontrolle, waren sehr ballsicher. „ Leverkusens Jonas Hofmann

Poku scheitere direkt danach nach einem Traumpass von Aleix Garcia an Atubolu, den Nachschuss setzte Arthur haarscharf an den Pfosten. Die letzte Viertelstunde musste Freiburg dann in Unterzahl spielen, nachdem Philipp Lienhart nach einem Foul an Ibrahim Maza mit Gelb-Rot vom Platz flog (74.).

