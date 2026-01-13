St. Pauli und Werder: Nachholspiele am 27. Januar

Der Termin für die am 16. Spieltag Stumtief "Elli" zum Opfer gefallenen Partien auf St. Pauli und in Bremen stehen fest. Beide Begegnungen sollen am 27. Januar nachgeholt werden.

Nichts ging mehr am vergangenen Samstag in Bremen. Quelle: dpa

Die Deutsche Fußball Liga (DFL) hat die witterungsbedingt ausgefallenen Bundesligaspiele vom vergangenen Samstag neu terminiert. Die Partien zwischen dem FC St. Pauli und RB Leipzig sowie Werder Bremen und der TSG Hoffenheim sollen am 27. Januar (Dienstag, 20:30 Uhr) nachgeholt werden.

Tief "Elli" sorgte am Wochenende für leere Stadien im Norden: Die Heimspiele des SV Werder Bremen und des FC St. Pauli sind wegen des drohenden Unwetters abgesagt worden. 09.01.2026 | 0:24 min

Die Begegnungen des 16. Spieltags waren Sturmtief "Elli" zum Opfer gefallen. Die Spiele mussten aufgrund des winterlichen Wetters im Norden und der damit verbundenen Sicherheitsrisiken in den Stadien abgesagt werden. Da alle vier Mannschaften nicht im Europacup aktiv sind, waren Termine unter der Woche frei.

