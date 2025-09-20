1:4: Wagners Augsburg kassiert Klatsche gegen Mainz

Dritte Niederlage in Folge für Sandro Wagners FC Augsburg: Gegen Mainz setzte es eine 1:4-Klatsche im eigenen Stadion. Die Rheinhessen bejubeln hingegen den ersten Saisonsieg.

Sandro Wagner und der FC Augsburg hatten gegen Mainz 05 nichts zu bestellen. Quelle: dpa

Trainer Sandro Wagner hat mit seinem FC Augsburg in der Fußball-Bundesliga eine böse Klatsche kassiert. Der FCA verlor sein Heimspiel gegen einen überzeugenden FSV Mainz 05 nach einer teils desolaten Vorstellung verdient mit 1:4 (0:2) und kassierte am vierten Spieltag schon die dritte Niederlage.

Sandro Wagner früh unter Druck

Dabei sollte es mit dem 37 Jahre alten Wagner nach oben gehen, jetzt steigt früh der Druck. Die Mainzer können hingegen den ersten Sieg in der neuen Bundesliga-Saison bejubeln. Der Conference-League-Starter hatte zuvor trotz ansprechender Leistungen nur einen Punkt geholt.

Der starke Kaishu Sano brachte den FSV in der 14. Minute vor 29.000 Zuschauern in Führung. Der Ex-Augsburger Dominik Kohr sorgte für das 2:0 (26.). Paul Nebel (60.) und Armindo Sieb (69.) erhöhten sogar in Unterzahl. Kohr hatte in der 53. Minute wegen wiederholten Foulspiels Gelb-Rot gesehen. Den Mainzer Toren gingen teils Fehler der fahrlässigen FCA-Defensive voraus, Samuel Essende (83.) erzielte nur noch den Ehrentreffer für den FCA.

Wagner und sein Mainzer Kollege Bo Henriksen hatten vor dem Anpfiff nach einem für beide Vereine durchwachsenem Saisonstart von einem "wichtigen Spiel" gesprochen. Allerdings zeigte zunächst nur Mainz das nötige Engagement. Die frühe Führung der Gäste begünstigte allerdings ein schwerer Patzer von Chrislain Matsima, der Sano den Ball unbedrängt in den Fuß spielte. Der Japaner zog nach kurzem Solo mit links ab und ließ Finn Dahmen keine Chance.

Kohr trifft und fliegt

Der FCA kam nach dem Schock nur langsam ins Spiel, wäre dann aber beinahe spektakulär zum Ausgleich gekommen. Robin Zentner reagierte jedoch bei einem sehenswerten Fallrückzieher von Alexis Claude-Maurice glänzend.

Es war jedoch nur ein kurzes Aufbäumen der Heimmannschaft. Mainz blieb entschlossener und nutzte durch Kohr den nächsten leichtfertigen Ballverlust des FCA konsequent aus. Wagner reagierte zur Pause rigoros und brachte vier neue Spieler, unter anderem den lange gesperrten Stürmer Essende.

Doch auch nach des Platzverweises von FSV-Abräumer Kohr blieb Mainz gefährlich. Der auffällige Sano bereitete zwei weitere Treffer gegen äußerst anfällige und verunsichert wirkende Augsburger vor.

