Bundesliga: Hamburger SV gegen Leverkusen muss nachgeholt werden

Nächste Wetterabsage in der Bundesliga:Auch Hamburger SV gegen Leverkusen muss nachgeholt werden

|

Auch am 17. Spieltag bleibt die Fußball-Bundesliga von Absagen nicht verschont. Das Spiel Hamburger SV gegen Leverkusen muss verlegt werden.

Außenansicht Millerntorstadion am Heiligengeistfeld bei dichtem Schneefall.

Tief "Elli" sorgte schon am Wochenende für leere Stadien im Norden: Die Heimspiele des SV Werder Bremen und des FC St. Pauli wurden wegen des Unwetters abgesagt.

09.01.2026 | 0:24 min

Das für den Dienstagabend geplante Fußball-Bundesligaspiel zwischen dem Hamburger SV und Bayer Leverkusen ist abgesagt worden. Der Grund seien wetterbedingte statische Risiken im Bereich des Dachs des Volksparkstadions, erklärte die Deutsche Fußball Liga (DFL) in einer Mitteilung.

Bereits am 16. Spieltag hatten zwei Spiele in der Fußball-Bundesliga aufgrund des Sturmtiefes "Elli" nicht stattfinden können. Die abgesagten Partien zwischen dem FC St. Pauli und RB Leipzig sowie Werder Bremen und der TSG Hoffenheim haben inzwischen aber einen Nachholtermin.

Zusammenfassungen und Highlights der Fußball-Bundesliga und ausgewählter Spiele der 2. Bundesliga finden Sie immer montags ab 0:00 Uhr bei sportstudio.de.

Quelle: SID, dpa
Über das Duell berichtete das aktuelle sportstudio am 10.01.2026 ab 23 Uhr.
