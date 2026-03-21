Castrop zweifacher Torschütze im Derby:1. FC Köln rettet Punkt gegen Mönchengladbach
Der 1. FC Köln hat im rheinischen Derby gegen Mönchengladbach einen Punkt gerettet. Nach nun sieben sieglosen Bundesliga-Spielen bleibt die Luft für Trainer Kwasniok dennoch dünn.
Moral bewiesen - doch die Krise hält an: Der 1. FC Köln hat im Abstiegskampf der Fußball-Bundesliga einen immens wichtigen Sieg verpasst. Im spektakulären 100. Rheinderby gegen den Erzrivalen Borussia Mönchengladbach kam das Team des angezählten Trainers Lukas Kwasniok nicht über ein 3:3 (2:2) hinaus und wartet seit nunmehr sieben Spielen auf einen Sieg. Nach dem Spiel vermied Sport-Geschäftsführer Thomas Kessler ein klares Bekenntnis, mit dem 44-Jährigen über die Länderspielpause hinaus weiterzumachen.
Said El Mala (4.), Ragnar Ache (7.) und Eric Martel (84.) sicherten den aufopferungsvoll kämpfenden Kölnern zumindest noch einen Punkt - und Kwasniok womöglich vorerst den Job. Martel sah zwei Minuten nach seinem Ausgleichstor wegen wiederholten Foulspiels die Gelb-Rote Karte (86.). Jens Castrop (1./60.) hatte die Gäste von Trainer Eugen Polanski zweimal in Führung gebracht, zudem traf Philipp Sander (20.). Der Vorsprung der Kölner auf den Relegationsplatz beträgt vorerst zwei Punkte, Gladbach hat weiter drei Punkte mehr auf dem Konto.
Castrop trifft in der 1. Minute für Gladbach
Kölns Toptorschütze El Mala, der schon in der vergangenen Woche zum 1:1 beim Hamburger SV getroffen hatte, stand nach leichter Krankheit unter der Woche und ungeachtet den Gerüchten um eine vermeintliche Wechselzusage in die Premier League sowie der Nichtnominierung für die anstehenden Länderspiele in der Startelf. Ordentlich Wirbel gab es auch um Borussia-Kapitän Rocco Reitz, der nach seinem Wechsel zu RB Leipzig im Sommer und Rotsperre in die Anfangself zurückkehrte.
"Den Feind schlagen - die Klasse halten!", hieß die klare Vorgabe der Kölner Südkurve, die ihrem Team schon vor dem Spiel ordentlich einheizte. Tom Krauß musste das Warmmachen mit Knieproblemen abbrechen, für ihn feierte Cenny Neumann sein Startelfdebüt. Und der 19-Jährige verschätzte sich bei einem Steilpass gleich massiv, musste Castrop ziehen lassen, der locker durch die Beine von Torhüter Marvin Schwäbe zur Gäste-Führung einschob.
El Mala und Ache drehen Partie
Doch die Kölner zeigten sich nur kurz geschockt, nach einem hohen Ball von der Mittellinie traf El Mala sehenswert zum Ausgleich - und legte beim Jubeln demonstrativ einen Finger ans rechte Ohr. Wieder nur drei Minuten später brachte Ache das Stadion endgültig zum Beben.
Das Spiel blieb nach den wilden Anfangsminuten schnell und direkt. Sander bekam im Sechzehner viel zu viel Platz, sein erster Abschluss wurde noch geblockt, dann aber war Schwäbe chancenlos. Ansonsten hatte Köln die besseren Gelegenheiten, etwa durch den Kopfball von Ache (30.) oder einen Distanzsschuss von Jóhannesson (37.). Gladbachs Kevin Diks scheiterte am Pfosten (40.).
Martel trifft und sieht Gelb-Rot
Nach der Pause verflachte die Begegnung zunächst, bis Castrop aus dem Nichts aus 20 Metern traumhaft unter die Latte traf und damit seinen ersten Doppelpack in der Bundesliga erzielte. Doch Köln glich durch Martel noch einmal aus und verteidigte nach dessen Platzverweis den Punkt in Unterzahl.
Zusammenfassungen und Highlights der Fußball-Bundesliga und ausgewählter Spiele der 2. Bundesliga finden Sie immer montags ab 0:00 Uhr bei sportstudio.de.
100. Rheinderby in Fußball-Bundesliga:Endspiel für Kwasniok gegen Gladbachvon Stephan Klemmmit Video7:23
Effzeh-Coach kämpft um seinen Job:Wie Köln mit Trainer Kwasniok in die Krise gerutscht istvon Ralf Lorenzenmit Video15:41
- FAQ
Nach Eklat bei Köln-Heimspiel:"Widerlich": Was dürfen Stadionsprecher - und was nicht?mit Video13:36