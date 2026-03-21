Der 1. FC Köln hat im rheinischen Derby gegen Mönchengladbach einen Punkt gerettet. Nach nun sieben sieglosen Bundesliga-Spielen bleibt die Luft für Trainer Kwasniok dennoch dünn.

Der 1. FC Köln mit Said El Mala (rechts) und Borussia Mönchengladbach mit Joe Scally lieferten sich ein packendes rheinisches Derby. Quelle: dpa

Moral bewiesen - doch die Krise hält an: Der 1. FC Köln hat im Abstiegskampf der Fußball-Bundesliga einen immens wichtigen Sieg verpasst. Im spektakulären 100. Rheinderby gegen den Erzrivalen Borussia Mönchengladbach kam das Team des angezählten Trainers Lukas Kwasniok nicht über ein 3:3 (2:2) hinaus und wartet seit nunmehr sieben Spielen auf einen Sieg. Nach dem Spiel vermied Sport-Geschäftsführer Thomas Kessler ein klares Bekenntnis, mit dem 44-Jährigen über die Länderspielpause hinaus weiterzumachen.

Wir werden uns Gedanken machen, und ich werde auch ganz in Ruhe eine Nacht darüber schlafen. „ Kölns Sport-Geschäftsführer Thomas Kessler

Der 1. FC Köln überwindet seinen Topspiel-Fluch - zumindest ein bisschen. Nach sieben Niederlagen in sieben Spielen am Samstagabend ergattert Köln beim HSV einen Punkt. 16.03.2026 | 11:50 min

Said El Mala (4.), Ragnar Ache (7.) und Eric Martel (84.) sicherten den aufopferungsvoll kämpfenden Kölnern zumindest noch einen Punkt - und Kwasniok womöglich vorerst den Job. Martel sah zwei Minuten nach seinem Ausgleichstor wegen wiederholten Foulspiels die Gelb-Rote Karte (86.). Jens Castrop (1./60.) hatte die Gäste von Trainer Eugen Polanski zweimal in Führung gebracht, zudem traf Philipp Sander (20.). Der Vorsprung der Kölner auf den Relegationsplatz beträgt vorerst zwei Punkte, Gladbach hat weiter drei Punkte mehr auf dem Konto.

Castrop trifft in der 1. Minute für Gladbach

Kölns Toptorschütze El Mala, der schon in der vergangenen Woche zum 1:1 beim Hamburger SV getroffen hatte, stand nach leichter Krankheit unter der Woche und ungeachtet den Gerüchten um eine vermeintliche Wechselzusage in die Premier League sowie der Nichtnominierung für die anstehenden Länderspiele in der Startelf. Ordentlich Wirbel gab es auch um Borussia-Kapitän Rocco Reitz, der nach seinem Wechsel zu RB Leipzig im Sommer und Rotsperre in die Anfangself zurückkehrte.

Borussia Mönchengladbach setzt sich gegen den zuletzt formstarken FC St. Pauli durch und verschafft Trainer Eugen Polanski ein wenig Luft. Kevin Stöger sorgt für den Höhepunkt der Partie. 16.03.2026 | 7:23 min

"Den Feind schlagen - die Klasse halten!", hieß die klare Vorgabe der Kölner Südkurve, die ihrem Team schon vor dem Spiel ordentlich einheizte. Tom Krauß musste das Warmmachen mit Knieproblemen abbrechen, für ihn feierte Cenny Neumann sein Startelfdebüt. Und der 19-Jährige verschätzte sich bei einem Steilpass gleich massiv, musste Castrop ziehen lassen, der locker durch die Beine von Torhüter Marvin Schwäbe zur Gäste-Führung einschob.

El Mala und Ache drehen Partie

Doch die Kölner zeigten sich nur kurz geschockt, nach einem hohen Ball von der Mittellinie traf El Mala sehenswert zum Ausgleich - und legte beim Jubeln demonstrativ einen Finger ans rechte Ohr. Wieder nur drei Minuten später brachte Ache das Stadion endgültig zum Beben.

Nach gutem Start rutscht der 1. FC Köln immer tiefer in den Tabellenkeller. Welche Rolle spielt der polarisierende Lukas Kwasniok? Und steht der Trainer in seiner ersten Saison schon vor dem Aus? 12.03.2026 | 15:41 min

Das Spiel blieb nach den wilden Anfangsminuten schnell und direkt. Sander bekam im Sechzehner viel zu viel Platz, sein erster Abschluss wurde noch geblockt, dann aber war Schwäbe chancenlos. Ansonsten hatte Köln die besseren Gelegenheiten, etwa durch den Kopfball von Ache (30.) oder einen Distanzsschuss von Jóhannesson (37.). Gladbachs Kevin Diks scheiterte am Pfosten (40.).

Martel trifft und sieht Gelb-Rot

Nach der Pause verflachte die Begegnung zunächst, bis Castrop aus dem Nichts aus 20 Metern traumhaft unter die Latte traf und damit seinen ersten Doppelpack in der Bundesliga erzielte. Doch Köln glich durch Martel noch einmal aus und verteidigte nach dessen Platzverweis den Punkt in Unterzahl.

In der Debatte um die Sicherheit in deutschen Fußballstadien verschärfen die Innenminister den Ton. Die Statistiken sagen etwas anderes aus. Auch Fanorganisationen widersprechen deutlich. 20.03.2026 | 2:32 min

Zusammenfassungen und Highlights der Fußball-Bundesliga und ausgewählter Spiele der 2. Bundesliga finden Sie immer montags ab 0:00 Uhr bei sportstudio.de.