Bundesliga: Dortmund hält tapfere Kölner in Schach

Borussia Dortmund hat einen knappen Auswärtssieg beim 1. FC Köln gefeiert und Platz zwei in der Bundesliga-Tabelle gefestigt. Der BVB setzte sich mit 2:1 durch.

Dortmunds Verteidiger Daniel Svensson kann sich im Zweikampf gegen Kölns Tom Krauß und Youssoupha Niang durchsetzen Quelle: Jan Huebner

Borussia Dortmund hat den befürchteten Spannungsabfall vermieden und die Abstiegssorgen des 1. FC Köln in der Fußball-Bundesliga vergrößert. Nach den jüngst verspielten Titelchancen in Champions League und Meisterschaft siegte das Team von Trainer Niko Kovac in Überzahl 2:1 (1:0) und festigte den zweiten Tabellenrang. Auf Platz fünf hat der BVB weiterhin acht Punkte Vorsprung.

Nach zuletzt drei Pflichtspielen ohne Sieg schossen Serhou Guirassy (16.) und Nationalspieler Maximilian Beier (60.) Dortmund zum Auswärtserfolg. Dabei half auch ein Platzverweis für FC-Verteidiger Jahmai Simpson-Pusey (45.+2). Der Anschlusstreffer von Jakub Kaminski (88.) sorgte noch einmal für Spannung. Köln wiederum blieb auch im fünften Spiel in Serie sieglos und gerät immer tiefer in den Abstiegsstrudel.

Köln hält munter mit

In den nächsten beiden Ligaspielen trifft der Aufsteiger auf die direkten Konkurrenten Hamburger SV (14. März) und Borussia Mönchengladbach (21. März). Der Druck auf Trainer Lukas Kwasniok steigt.

Köln begann mutig und erspielte sich erste Chancen. BVB-Keeper Gregor Kobel war früh gefordert (1./5.). Dem Favoriten half ein Standard: Nach einer Ecke stand Guirassy richtig und grätschte den Ball aus kurzer Distanz ins Tor. Danach wurde Dortmund souveräner und hielt auch Shootingstar Said El Mala unter Kontrolle, der - wie jüngst von Bundestrainer Julian Nagelsmann gefordert - von Beginn an auflief.

Foulelfmeter zurückgenommen

Es folgte ein zerfahrenes Spiel zwischen den Strafräumen. Einen wuchtigen Abschluss von Guirassy parierte FC-Keeper Marvin Schwäbe (40.). Als Simpson-Pusey dem umtriebigen Beier von hinten auf die Achillessehne stieg, zückte Schiedsrichter Daniel Siebert nach VAR-Eingriff die Rote Karte.

Doch Köln gab sich nicht auf. Jakub Kaminski und Startelf-Debütant Youssoupha Niang verpassten den Ausgleich (56.). Nur wenig später machte es Beier auf der anderen Seite besser. Einen Foulelfmeter gegen Köln nahm Siebert nach erneuter VAR-Intervention zurück. Cenk Özkacar hatte den eingewechselten BVB-Stürmer Silva am Fuß getroffen, zuvor aber auch den Ball gespielt (69.). Kaminskis Treffer leitete eine spannende Schlussphase ein.

