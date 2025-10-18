2. Fußball-Bundesliga: FC Kaiserslautern gewinnt Derby gegen KSC

Der 1. FC Kaiserslautern dreht das Derby gegen Karlsruhe SC - dank Kapitän Ritters Siegtreffer in der Nachspielzeit und stürmt vorerst in die Spitzengruppe.

Jubel von Marlon Ritter Quelle: Imago / Jan Huebner

Der 1. FC Kaiserslautern hat sich dank eines Last-Minute-Siegs vorerst in der Spitzengruppe der 2. Fußball-Bundesliga festgesetzt. Die Mannschaft von Trainer Torsten Lieberknecht gewann das Verfolgerduell beim Karlsruher SC 3:2 (1:0) und verbesserte sich durch den fünften Sieg in den vergangenen sechs Spielen zumindest vorübergehend auf Rang vier.

Marlon Ritter (90.+3) erzielte in der Nachspielzeit den Siegtreffer der Gäste, nachdem Fabian Schleusener (58.) und Lilian Egloff (83.) die Partie für den KSC zunächst ausgeglichen hatten. Zuvor brachten Torjäger Ivan Prtajin (11.) und Naatan Skyttä (54.) die Gäste in Führung.

Ritter jubelt nach spannendem Derby-Sieg

"Es war ein wildes Spiel. Beide Mannschaft wollten unbedingt gewinnen. Ein 2:0 darf man nicht aus der Hand geben. Aber wir sind überglücklich", sagte Ritter nach dem Derby bei Sky.

Beide Mannschaften suchten von Beginn an den Weg nach vorne, es entwickelte sich eine äußerst unterhaltsame Begegnung. Einen Schuss von Mika Haas verlängerte Prtajin per Hacke zur Führung der Gäste ins Tor. Es war bereits der achte Saisontreffer des Stürmers.

Kaiserslautern blieb auch danach am Drücker, verpasste aber den zweiten Treffer. Karlsruhe kam nach einer halben Stunde besser ins Spiel, vergab aber bis zur Pause gute Gelegenheiten.

Nach dem Wechsel schloss Skyttä einen Konter erfolgreich ab, doch Schleusener machte das Spiel schnell wieder spannend. Kapitän Marvin Wanitzek bot sich die große Chance zum Ausgleich, doch Luca Sirch rettete stark vor der Linie (74.). Egloff schien in der Schlussphase dann die erste Heimniederlage des KSC zu verhindern, doch Ritter hatte das letzte Wort.

Ausschreitungen nach dem Spiel

Nach dem Schlusspfiff kam es auf den Rängen zu Ausschreitungen. Karlsruher Fans suchten am Zaun des Gästeblocks die Auseinandersetzung mit FCK-Anhängern. Anschließend gab es Schlägereien. Die Polizei konnte die Situation zwischen den rivalisierenden Lagern schließlich beruhigen.

