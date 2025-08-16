Torsten Lieberknecht - Aktuelle Nachrichten und Hintergründe

Interview
Torsten Lieberknecht
Torsten Lieberknecht ist ein ehemaliger Fußballspieler. Derzeit ist er Trainer des 1. FC Kaiserslautern in der 2. Bundesliga. ZDFheute informiert zu aktuellen Nachrichten und Hintergründen zu Torsten Lieberknecht.
Aktuelle Nachrichten zu Torsten Lieberknecht
Biografie
Torsten Lieberknecht wurde 1973 in Bad Dürkheim geboren. Zusammen mit seinen zwei Brüdern kam er früh zum Fußball. Seine Profikarriere begann ab 1990 beim 1. FC Kaiserslautern. Außerdem spielte er beim SV Waldhof Mannheim, dem 1. FSV Mainz 05, dem 1. FC Saarbrücken und Eintracht Braunschweig. Seine aktive Karriere beendete er 2007. Er war lange Trainer bei Eintracht Braunschweig, wo er ebenso den Aufstieg in die Bundesliga schaffte wie mit Darmstadt 98. Seit April 2025 trainiert der gebürtige Pfälzer seinen Heimatverein 1. FC Kaiserslautern.