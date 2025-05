Aufstiegskampf der 2. Liga: FCK-Trainer Lieberknecht im Interview

FCK-Trainer Torsten Lieberknecht hat in der Zweiten Liga noch drei Alles-oder-nichts-Spiele im Aufstiegskampf vor der Brust. Dass das erste am Sonntag (Anpfiff 13.30 Uhr) beim Lokalrivalen in Karlsruhe stattfindet, ist ganz nach dem Geschmack des erklärten Fußballromantikers, der erst vor gut einer Woche seine Tätigkeit beim 1. FC Kaiserslautern aufgenommen hat.