Iran meldet neuen Angriff auf Atomanlage in Natans

Die Atomanlage Natans wurde laut Teheran angegriffen. Die Internationale Atomenergiebehörde rief zur Zurückhaltung auf. Israel kündigte an, Angriffe auf Iran zu verstärken.

Die USA und Israel haben nach Angaben Irans die Atomanlage in Natans angegriffen. Radioaktivität sei nicht ausgetreten. Die Atomenergiebehörde IAEA forderte Zurückhaltung von den Kriegsparteien. 21.03.2026 | 0:28 min

Im Iran-Krieg hat Teheran einen weiteren Angriff auf seine Atomanlage Natans gemeldet. Erhöhte Strahlungswerte wurden nach iranischen Angaben bisher nicht festgestellt. Das US-Militär hat bei seiner mittlerweile dreiwöchigen Offensive gegen Iran nach eigenen Angaben bereits mehr als 8.000 Ziele angegriffen. Während US-Präsident Donald Trump zuletzt ein mögliches Runterfahren der Angriffe in Aussicht stellte, kündigte Israel eine Verstärkung an.

Die unterirdische Urananreicherungsanlage Natans gilt als zentral für das iranische Atomprogramm. Nach dem erneuten Angriff auf den Komplex südlich der Hauptstadt Teheran rief die Internationale Atomenergiebehörde (IAEA) die Kriegsparteien zur militärischen Zurückhaltung auf. Es gelte, jedes Risiko eines Atomunfalls zu vermeiden, zitierte die IAEA ihren Chef Rafael Grossi auf der Online-Plattform X.

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Atomanlage schon mehrfach im Visier

Schon kurz nach Beginn der amerikanisch-israelischen Angriffe auf den Iran hatte die Behörde mit Sitz in Wien neue Schäden an den Eingangsgebäuden in Natans bestätigt. Die USA und Israel hatten bereits im Juni 2025 Irans Atomanlagen bombardiert und stark beschädigt - darunter auch Natans. Die Technologie zur Anreicherung von Uran kann zur Herstellung von Reaktor-Brennstoff oder auch Atomwaffen genutzt werden.

Nach Angriffen 2025: Ist Irans Atomprogramm "Geschichte"?

Karte: Syrien Iran Quelle: ZDF

Die USA nennen als ein Kriegsziel, zu verhindern, dass der Iran jemals in den Besitz von Atomwaffen gelangt. Israel sieht im iranischen Atom- und Raketenprogramm seine größte existenzielle Bedrohung. Iranische Politiker hatten in der Vergangenheit immer wieder dem jüdischen Staat mit Vernichtung gedroht. Teheran bestreitet, Atomwaffen zu entwickeln.

Israel will Angriffe noch verstärken

Der israelische Verteidigungsminister Israel Katz kündigte eine weitere Verstärkung der Angriffe im Iran an. Ziele seien dabei die iranische Führung und die Infrastruktur, auf die sie sich stütze, sagte Katz.

Man sei entschlossen, den Kampf gegen den iranischen Machtapparat fortzusetzen, "seine Kommandeure zu enthaupten und seine strategischen Fähigkeiten zu zerstören - bis jede Sicherheitsbedrohung für den Staat Israel und die Interessen der USA in der Region beseitigt ist".

Quelle: dpa