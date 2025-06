Laschet bei "illner": Drecksarbeit? "Ja, das stimmt"

"Keiner hat einen Plan, was passiert, wenn Iran in einen Bürgerkrieg mit verschiedenen Fraktionen zerfällt", betont ZDF-Journalist Elmar Theveßen. Diese "Büchse der Pandora" würde auch die aktuelle US-Regierung am liebsten geschlossen lassen. Doch nun stecke die USA in einer Zwickmühle, der nur durch die Zerstörung der iranischen Atomanlage zu entkommen sei.