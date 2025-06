Ex-US-General über Iran: Putin in Nahost "hilflos oder unwillig"

Der pensionierte US-General Ben Hodges hält es für möglich, dass Iran vor den Angriffen der USA Material in Sicherheit gebracht hat. Im Gespräch mit ZDFheute sagt Hodges, der am Donnerstagabend in der Sendung " maybrit illner " zum Thema "Krieg oder Frieden - Sicherheit nur mit den USA?" zu Gast ist, nach den deutlichen Vorwarnungen von US-Präsident Donald Trump wäre es "töricht von den Iranern gewesen, nicht zumindest zu versuchen, Materialien zu verlegen". Zudem äußert er sich über die Rolle, die Russlands Präsident Wladimir Putin derzeit in Nahost spielt.