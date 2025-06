Wird Putin durch den Krieg zwischen Israel und Iran geschwächt?

Wird Putin durch den Krieg in Nahost gestärkt oder geschwächt? Und wird er Iran zu Hilfe eilen? Darüber spricht ZDFheute live mit dem Politikwissenschaftler Maximilian Terhalle, einem Gastforscher an der Universität Stanford.

Das sagt er zu...

... den Auswirkungen des Nahost-Kriegs auf Putin:

... den militärischen Folgen für Russland:

... ein mögliches militärisches Eingreifen Putins:

Insofern habe Russland "gar kein Interesse daran, sich in irgendeiner Weise im Mittleren Osten vertiefend in einen Krieg zu begeben".

.. dem Angriff Israels auf iranische Atomanlagen:

Das sei ein Eingriff, zu dem sich europäische Staaten selbst nicht in der Lage sähen. "Man muss im deutschen Diskurs mit großer Ehrlichkeit vielleicht auch mal in den Spiegel schauen und sagen: Was wir selber gar nicht können, was wir selber lange auch abgelehnt haben - den Einsatz militärischer Gewalt - das übernehmen andere."