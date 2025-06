Expertin zur Lage im Iran: "Regimechange steht zumindest im Raum"

Sehen Sie hier das Interview mit Iran-Expertin Azadeh Zamirirad in voller Länge.

Nach Israels Angriffen auf die iranischen Atomanlagen setzen beide Staaten ihre Angriffe fort. Beide Kriegsparteien meldeten zahlreiche Todesopfer und Verletzte. Die israelische Armee erklärte, sie verfüge nun über Lufthoheit in weiten Teilen des Irans

Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu stellte gar einen Regimewechsel im Iran als mögliche Folge der israelischen Angriffe in Aussicht. Könnte Israel die iranische Führung stürzen? "Ein Regimechange steht zumindest im Raum", erklärt die Iran-Expertin Azadeh Zamirirad von der Stiftung Wissenschaft und Politik.

… einen möglichen Regimewechsel im Iran

Zudem habe Israel dem iranischen Sicherheitsapparat durch die Tötungen ranghoher Militärs großen Schaden zugefügt, erklärt Zamirirad . Der Iran habe die Posten zwar wieder schnell besetzt, sei aber in seiner Koordinierungsfähigkeit "deutlich geschwächt".

Ein Regimechange steht zumindest im Raum, so darf man jedenfalls die israelische Offensive auch verstehen.

Israel versuche "in einer Situation des Chaos irgendeine Form der substanziellen Veränderung zu bewirken", so Zamirirad.

Iran greift weiter Ziele in Israel an. Trotz hochmoderner Luftabwehr treffen das Land Raketen. Eine Entspannung zwischen den beiden Erzfeinden scheint derzeit nicht in Sicht.

