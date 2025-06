Den Haag: Zehntausende demonstrieren für Sanktionen gegen Israel

Sanktionen gefordert

Gazastreifen ist großflächig zerstört

Auslöser des Gaza-Krieges war das beispiellose Massaker der Hamas und anderer Extremisten am 7. Oktober 2023 mit etwa 1.200 Toten und etwa 250 Menschen, die als Geiseln nach Gaza verschleppt wurden. Israel reagierte mit verheerenden Angriffen in dem Küstengebiet, das inzwischen großflächig zerstört ist. Dabei wurden nach palästinensischen Angaben mehr als 54.000 Menschen getötet.

Der Direktor des UN-Hilfswerks für Palästina-Flüchtlinge (UNRWA), Sam Rose, wirbt für mehr und effektivere Hilfe für die Palästinenser in Gaza. „Die Lage in Gaza ist so schlecht, wie noch nie“, so Rose.

06.06.2025 | 6:03 min