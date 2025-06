Israels Atomprogramm: Was darüber bekannt ist

Ihre Angriffe auf Iran begründen Israel und die USA mit dem heimlichen Atomprogramm Teherans, das gegen den Atomwaffensperrvertrag verstoße. Israels Verteidigungsminister Israel Katz sprach zum Kriegsbeginn am 13. Juni aufgrund des weit fortgeschrittenen iranischen Atomprogramms von einem "Präventivschlag". Premier Benjamin Netanjahu warnte jüngst erneut: "Ich habe keinen Zweifel daran, dass dieses Regime uns auslöschen will."

Die Sorge vor einem nuklear bewaffneten Iran treibt Israel und seine westlichen Verbündeten seit Jahren um. Was dabei nur selten erwähnt wird: Israel ist selbst seit langem als regionale Atommacht bekannt - obwohl es den Besitz von Nuklearwaffen nie offiziell zugegeben hat. Was steckt hinter dem geheimen israelischen Atomprogramm?

Was sagt Israel zum mutmaßlichen Atomwaffenprogramm?

Israel verfolgt seit Jahren eine Politik der bewussten Zweideutigkeit. Weder dementiert noch bestätigt das Land, im Besitz von Atomwaffen zu sein. 2010 sprach CNN-Moderator Larry King mit Netanjahu in einem Interview über Hinweise auf Israels Atomwaffenprogramm. "Wir haben immer gesagt, dass wir nicht die Ersten sein werden, die sie im Nahen Osten einführen werden", antwortete Netanjahu damals ausweichend. Und fügte schnell hinzu: "Und wir haben nicht zur Zerstörung von irgendeinem Land aufgerufen."

Es gibt einige Aussagen, die auf die Existenz der Waffen hinweisen. Als Israel während des Jom-Kippur-Kriegs 1973 in schwere Bedrängnis durch syrische Truppen geriet, soll der damalige Verteidigungsminister Mosche Dajan die Ministerpräsidentin Golda Meir gedrängt haben, den Einsatz von Atomwaffen zu erwägen. Meir habe ihm jedoch gesagt, er könne dies "vergessen", erzählte der ehemalige Berater eines an den Gesprächen beteiligten Ministers in einem 2013 veröffentlichten Interview.