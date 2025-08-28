Bruce Willis lebt nicht mehr zu Hause: Ehefrau gibt Interview

Ehefrau Emma gibt Interview:Bruce Willis lebt nicht mehr zu Hause
Bruce Willis lebt mittlerweile in nicht mehr zu Hause. Das sagte seine Frau Emma dem US-Sender ABC. Der US-Schauspieler leidet an einer seltenen Form von Demenz.
Bruce Willis (70) lebt nicht mehr zu Hause. In der ABC-Sondersendung "Emma & Bruce Willis: The Unexpected Journey" sagte Emma Heming-Willis, ihr Mann lebe nun in einem "zweiten Zuhause" und werde dort 24 Stunden betreut.
Der an Aphasie leidende US-Schauspieler war zuvor drei Jahre lang von seiner Frau zu Hause betreut worden.
In dem TV-Interview erklärte die 47-Jährige:
Heming über Bruce Willis: "Wir bekommen Momente"
Die Sprache gehe verloren, erklärte Heming weiter. Auf die Frage, ob es Tage gebe, an denen ihr Mann so sei wie früher, sagte sie: "Nicht Tage, aber wir bekommen Momente".
Allerdings seien diese Momente schnell wieder vorbei. "Es ist schwer", sagte sie unter Tränen. "Aber ich bin dankbar. Ich bin dankbar, dass mein Mann immer noch so sehr da ist."
Willis hatte sich 2022 aus Filmgeschäft zurückgezogen
2022 hatte die Familie mitgeteilt, dass Willis sich krankheitsbedingt aus dem Filmgeschäft zurückziehen würde. Er leide an einer Aphasie, die seine kognitiven Fähigkeiten beeinträchtige, hieß es zunächst.
2023 folgte eine genauere Diagnose: Frontotemporale Demenz, bei der Nervenzellen zunächst im Stirn- und Schläfenbereich des Gehirns abgebaut werden. Dabei handelt es sich um eine seltene, schnell fortschreitende und nicht heilbare Erkrankung.
Mit der gebürtigen Britin ist Willis seit 2009 verheiratet. Die beiden haben zwei Töchter. Aus seiner ersten Ehe mit der Schauspielerin Demi Moore stammen die erwachsenen Töchter Rumer, Scout und Tallulah. Die beiden Familien sind eng miteinander verbunden. Sie posten Fotos von gemeinsamen Feiern und Besuchen.
