Bruce Willis lebt nicht mehr zu Hause: Ehefrau gibt Interview

Bruce Willis lebt mittlerweile in nicht mehr zu Hause. Das sagte seine Frau Emma dem US-Sender ABC. Der US-Schauspieler leidet an einer seltenen Form von Demenz.

2022 hatte Willis sich krankheitsbedingt aus dem Filmgeschäft zurückgezogen. (Archivbild) Quelle: dpa

Bruce Willis (70) lebt nicht mehr zu Hause. In der ABC-Sondersendung "Emma & Bruce Willis: The Unexpected Journey" sagte Emma Heming-Willis, ihr Mann lebe nun in einem "zweiten Zuhause" und werde dort 24 Stunden betreut.

Der an Aphasie leidende US-Schauspieler war zuvor drei Jahre lang von seiner Frau zu Hause betreut worden.

Action-Darsteller Bruce Willis feierte im März seinen 70. Geburtstag. Kurz vorher teilte seine Tochter Rumer über den an Demenz erkrankten Schauspieler mit, dass es ihm gut gehe. 19.03.2025 | 1:32 min

In dem TV-Interview erklärte die 47-Jährige:

Bruce ist insgesamt wirklich bei guter Gesundheit, wissen Sie. Es ist nur sein Gehirn, das ihn im Stich lässt. „ Emma Heming-Willis, Ehefrau von Bruce Willis

Heming über Bruce Willis: "Wir bekommen Momente"

Die Sprache gehe verloren, erklärte Heming weiter. Auf die Frage, ob es Tage gebe, an denen ihr Mann so sei wie früher, sagte sie: "Nicht Tage, aber wir bekommen Momente".

Und manchmal sieht man dieses Funkeln in seinen Augen oder dieses Grinsen, und dann bin ich einfach wie verzaubert. „ Emma Heming-Willis, Ehefrau von Bruce Willis

Allerdings seien diese Momente schnell wieder vorbei. "Es ist schwer", sagte sie unter Tränen. "Aber ich bin dankbar. Ich bin dankbar, dass mein Mann immer noch so sehr da ist."

Im Januar 2025 zeigte sich Bruce Willis erstmals seit Bekanntwerden seiner Erkrankung in der Öffentlichkeit. Er dankt den Einsatzkräften, die gegen die Brände kämpfen. 17.01.2025 | 0:25 min

Willis hatte sich 2022 aus Filmgeschäft zurückgezogen

2022 hatte die Familie mitgeteilt, dass Willis sich krankheitsbedingt aus dem Filmgeschäft zurückziehen würde. Er leide an einer Aphasie, die seine kognitiven Fähigkeiten beeinträchtige, hieß es zunächst.

2023 folgte eine genauere Diagnose: Frontotemporale Demenz, bei der Nervenzellen zunächst im Stirn- und Schläfenbereich des Gehirns abgebaut werden. Dabei handelt es sich um eine seltene, schnell fortschreitende und nicht heilbare Erkrankung.

Mit der gebürtigen Britin ist Willis seit 2009 verheiratet. Die beiden haben zwei Töchter. Aus seiner ersten Ehe mit der Schauspielerin Demi Moore stammen die erwachsenen Töchter Rumer, Scout und Tallulah. Die beiden Familien sind eng miteinander verbunden. Sie posten Fotos von gemeinsamen Feiern und Besuchen.