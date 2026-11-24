International agierende Banden ringen um die Macht in der Berliner Unterwelt. Es geht um Drogen, Schutzgelderpressung und Mord. Frontal mit einem exklusiven Einblick ins Milieu.

Schüsse, Bandenkrieg und Auftragsmorde: Wer zieht im Hintergrund die Fäden? 24.11.2026 | 22:24 min

In Berlin fallen ständig Schüsse. Auf Restaurants, Fahrschulen, Supermärkte. Die Angreifer kommen in der Regel im Schutze der Dunkelheit. Gern früh um vier, wenn die Stadt dem nächsten Morgen entgegenschläft. Oberstaatsanwalt Thorsten Cloidt bekämpft mit seiner Abteilung 251 seit Jahren die Organisierte Kriminalität in der Hauptstadt.

Für ihn hat das Ganze Ausmaße angenommen, die er nicht für möglich hielt. "Das ist Crime as a Service", referiert Cloidt. Und erklärt auch gleich, was er meint.

Man beauftragt andere mit den Straftaten, gegen Gewinnbeteiligung. „ Thorsten Cloidt, Oberstaatsanwalt

Die "Anderen" sind Gangs wie die "Daltons", die sich auf TikTok stolz mit ihren Taten brüsten. Die Daltons kommen aus Istanbul und treiben ihr Unwesen mittlerweile in ganz Europa. Auch in Deutschland, ein Schwerpunkt ist Berlin.

Bewaffnete Gruppen tragen ihre Konflikte immer häufiger auf offener Straße aus - mit Schüssen auf Menschen, Autos und Gebäude oder Angriffen auf Lokale. 10.03.2026 | 11:52 min

Straffe, hierarchische Organisation in den Banden

Die Bande ist streng hierarchisch organisiert, top down. Ihr Anführer Beratcan Gökdemir wird von türkischen Behörden wegen Mordes gesucht. Der Europachef nennt sich Hüseyin Uluköylü, ein Glatzkopf, der sich bei TikTok im schicken Zweireiher präsentiert und ZDF frontal sein erstes offenes Interview gibt.

Wir sind weltweit als Auftragsmörderbande bekannt. „ Hüseyin Uluköylü, Europachef der "Daltons"

Geht’s nach ihm, müsse man Schutzgelderpressungen der Daltons ganzheitlich sehen. Gangsterstyle mit Robin-Hood-Vibes. "Wir kennen jeden, der mit Schwarzgeld zu tun hat. Deshalb fordern wir von ihnen europaweit das Recht der Straße ein. Wir fordern sie auf, der Straße Geld abzugeben", so Uluköylü.

Kriminelle Banden greifen häufiger zu Gewalt. Laut neuem BKA-Lagebild stiegen 2025 Tötungsdelikte und Körperverletzungen im Bereich der Organisierten Kriminalität. 16.09.2026 | 2:15 min

Wo sich die Führungsebene der Daltons derzeit aufhält, ist unklar. Uluköylü sagt, sie seien derzeit in Südamerika. Belegen lässt sich das nicht. Exklusiv können die ZDF frontal-Autoren anhand von russischen Gerichtsakten nachzeichnen, wann und weshalb Dalton-Chef Beratcan Gökdemir in Moskau verhaftet wurde und zu welcher Strafe ihn die russischen Richter verurteilten.

Auf den Spuren der Hintermänner

Die Doku "Mord ohne Grenzen" folgt den Spuren der Hintermänner. Anhand von bisher noch nie gezeigten Videos, Fotos und Ermittlungsakten gelingt es, ein wenig Licht in das Dunkel der Schattenwelt zu bringen.

Banden wie die "Daltons" werben junge Auftragsgangster an und versorgen sie mit Schusswaffen. So wächst eine neue Generation, die mit Gewalt und Schutzgelderpressung ihre Geschäfte absichert. 24.11.2026 | 20:12 min

Seit gut einem Jahr ermittelt die Besondere Aufbauorganisation (BAO) "Ferrum" in der Hauptstadt, um der Kriminalität Herr zu werden. 79 Schusswaffen beschlagnahmten die Ermittler der BAO allein in diesem Jahr. Dazu kommen 83 Haftbefehle, 770 Ermittlungsverfahren und 292 Festnahmen.

Das Besondere an dieser neuen Form der Kriminalität: Die Banden vermieten untereinander Personal. Zum Beispiel besonders schnell schießende Männer. "Top-Shooter" genannt. Für ein paar Euro weniger machen es auch einfache "Shooter" oder "Boxer". Letztere sind für Gewaltanwendungen aller Art zuständig. Wenn der Delinquent nicht so will wie die Gang.

Recherchen führen ins Berliner Milieu

Im Visier der Berliner Ermittler ist eine weitere Bande, die laut LKA von Koray T. und Seyit D. angeführt wird. Gegen die beiden ermitteln Polizei und Staatsanwaltschaft aktuell wegen Bildung einer kriminellen Vereinigung. ZDF frontal ist es gelungen, mit Akteuren aus dem Milieu zu reden.

In Berlins Unterwelt eskalieren die Machtkämpfe. Rivalisierende Banden, internationale Verbindungen und brutale Anschläge werfen eine zentrale Frage auf: Wer kontrolliert die Hauptstadt? 24.11.2026 | 20:35 min

So nimmt erstmals Koray T. Stellung zu den Vorwürfen der Staatsanwaltschaft, er sei Anführer einer kriminellen Vereinigung. Er streitet alles ab:

Das mit den Schießereien und mit den ganzen Einheimischen und Leuten aus der Türkei, die da rumballern und so, damit haben wir doch gar nichts zu tun. „ Koray T.

Sein mutmaßlicher Kompagnon Seyit D. sitzt seit Mai 2026 in Untersuchungshaft. Einer der beteiligten Rechtsanwälte rechnet damit, dass es für seinen Mandanten um eine "Haftstrafe zehn Jahre plus X" geht.