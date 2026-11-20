Gefahr von Cyberangriffen:Darum werden vor allem kleine Firmen von Hackern attackiert
von Zoë Schillinger
Vor allem kleinere Unternehmen in Deutschland werden Opfer von Cyberangriffen. Experten erklären, warum das so ist - und wie sich Firmen schützen können.
Krankenhäuser, Supermärkte, Universitäten - immer mehr deutsche Unternehmen, Kommunen und Organisationen werden Opfer von Hackerangriffen. Neue Zahlen des Bundesamts für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) zeigen: Am häufigsten sind kleine und mittelständische Unternehmen von erpresserischen Attacken, sogenannten Ransomware-Vorfällen, betroffen. Dem BSI zufolge machen sie rund 90 Prozent der bundesweit angezeigten Vorfälle aus.
Das liege vor allem daran, dass kleinere Unternehmen oftmals nicht über die finanziellen Mittel verfügten, sich vernünftig zu verteidigen, sagt Professor Johannes Kinder, Experte für Software-Sicherheit an der Ludwig-Maximilians-Universität München. Laut Kinder braucht es mehr Unterstützung vom Bund und Ressourcen für kleine und mittelständische Unternehmen.
Unternehmen müssen ihre Software besser schützen
Allein bei der Generalstaatsanwaltschaft Bamberg beschäftigen sich 30 Spezialstaatsanwälte gemeinsam mit IT-Forensikern ausschließlich mit der Bekämpfung von Cyberkriminalität. Fast täglich gehen hier neue Meldungen ein. Oberstaatsanwalt Nino Goldbeck warnt, "dass man bloß nicht an der falschen Stelle spart".
Die Zentralstelle sehe nicht nur einen Anstieg von Cyberangriffen, sondern auch gezieltere Attacken. Hacker agierten oftmals aus dem Ausland und seien daher besonders schwierig zu identifizieren und lokalisieren, sagt Goldbeck. "Wir haben es da mit echten Profis zu tun, die in aller Regel nicht allein agieren, sondern in größeren Netzwerken, die ausgesprochen arbeitsteilig vorgehen."
KI verschärft die Gefahr von Cyberangriffen
Cyberangriffe laufen mittlerweile sowohl schneller als auch perfider ab. Grund dafür sei die Entwicklung von Künstlicher Intelligenz, berichtet das BSI und warnt vor "Cyberangriffen in bisher ungekannten Mengen und Geschwindigkeiten". Ein neuer BSI-Cyber Index macht die Bedrohungslage sichtbar, die im Vergleich zum letzten Jahr um mehr als 50 Prozent gestiegen ist.
Johannes Kinder erlebt, dass die KI effizient Schwachstellen finden und selbst Hackerangriffe einleiten kann:
Ein Drittel der angegriffenen Unternehmen geht pleite
Die Firma "Whitelisthackers" will schneller sein als Kriminelle im Netz. Als "gute Hacker" haben sie es sich zur Aufgabe gemacht, Sicherheitslücken ihrer Kunden zu finden, bevor es zum Ernstfall kommt. Laut Cybersecurity-Engineer Daniel Scherer muss ein Drittel der mit Ransomware angegriffenen Unternehmen Insolvenz anmelden. Viele Firmen zahlen oft die Erpressersumme, um ihre Daten zu retten.
Was stattdessen tun? Scherer erklärt, dass es in einem akuten Notfall nicht die beste Lösung sei, unüberlegt den Stecker vom PC zu ziehen. "Da sind teilweise flüchtige Daten, die verloren gehen, wenn der PC ausgeschaltet wird", sagt Scherer. Besser den Computer nur vom Netzwerk trennen, die zuständigen Behörden kontaktieren und Profis wie Scherer die Arbeit überlassen.
Einem Angreifer reiche eine kleine Sicherheitslücke, um ein ganzes Unternehmen lahmzulegen und hohe Kosten zu verursachen, warnt Scherer. Deshalb sei es so wichtig, seine Systeme zu prüfen und Sicherheitsvorkehrungen nicht zu vernachlässigen.
Auch Johannes Kinder von der LMU betont, dass sich Unternehmen insbesondere mit der zunehmenden Gefahr durch die KI vor möglichen Attacken schützen sollten. Seine Empfehlung: "Updates installieren, keine verdächtigen Dinge ausprobieren, sich Gedanken darüber machen, was für Geräte man betreibt."
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