Vor allem kleinere Unternehmen in Deutschland werden Opfer von Cyberangriffen. Experten erklären, warum das so ist - und wie sich Firmen schützen können.

Darum werden vor allem kleine Firmen von Hackern attackiert

Cyberangriffe bedrohen Unternehmen, Behörden und Kommunen. Das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik stellt seinen aktuellen Lagebericht vor. 19.11.2026 | 2:34 min

Krankenhäuser, Supermärkte, Universitäten - immer mehr deutsche Unternehmen, Kommunen und Organisationen werden Opfer von Hackerangriffen. Neue Zahlen des Bundesamts für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) zeigen: Am häufigsten sind kleine und mittelständische Unternehmen von erpresserischen Attacken, sogenannten Ransomware-Vorfällen, betroffen. Dem BSI zufolge machen sie rund 90 Prozent der bundesweit angezeigten Vorfälle aus.

Das liege vor allem daran, dass kleinere Unternehmen oftmals nicht über die finanziellen Mittel verfügten, sich vernünftig zu verteidigen, sagt Professor Johannes Kinder, Experte für Software-Sicherheit an der Ludwig-Maximilians-Universität München. Laut Kinder braucht es mehr Unterstützung vom Bund und Ressourcen für kleine und mittelständische Unternehmen.

Da muss man noch mehr investieren, um Kapazitäten auszubauen beim BSI, den Landesämtern für Sicherheit, bei den Landeskriminalämtern, […] die im Fall der Fälle sofort ein bisschen Erste Hilfe leisten. „ Johannes Kinder, Experte für Software-Sicherheit

Cyberangriffe werden zur wachsenden Gefahr. Kliniken, Universitäten und Supermärkte geraten zunehmend ins Visier von Hackern. Die Täter sind schwer zu ermitteln, der Schaden für Betroffene enorm. 07.11.2026 | 5:41 min

Unternehmen müssen ihre Software besser schützen

Allein bei der Generalstaatsanwaltschaft Bamberg beschäftigen sich 30 Spezialstaatsanwälte gemeinsam mit IT-Forensikern ausschließlich mit der Bekämpfung von Cyberkriminalität. Fast täglich gehen hier neue Meldungen ein. Oberstaatsanwalt Nino Goldbeck warnt, "dass man bloß nicht an der falschen Stelle spart".

Jede Behörde, jedes Unternehmen sollte unbedingt auf eine möglichst gut ausgestattete IT-Security Wert legen. „ Oberstaatsanwalt Nino Goldbeck

Die Zentralstelle sehe nicht nur einen Anstieg von Cyberangriffen, sondern auch gezieltere Attacken. Hacker agierten oftmals aus dem Ausland und seien daher besonders schwierig zu identifizieren und lokalisieren, sagt Goldbeck. "Wir haben es da mit echten Profis zu tun, die in aller Regel nicht allein agieren, sondern in größeren Netzwerken, die ausgesprochen arbeitsteilig vorgehen."

Innenminister Dobrindt warnt vor der wachsenden Bedrohung durch Cyberangriffe. Laut einem Bericht des Bundesamts für Sicherheit in der Informationstechnik sei die Lage "angespannt bis kritisch". 19.11.2026 | 0:22 min

KI verschärft die Gefahr von Cyberangriffen

Cyberangriffe laufen mittlerweile sowohl schneller als auch perfider ab. Grund dafür sei die Entwicklung von Künstlicher Intelligenz, berichtet das BSI und warnt vor "Cyberangriffen in bisher ungekannten Mengen und Geschwindigkeiten". Ein neuer BSI-Cyber Index macht die Bedrohungslage sichtbar, die im Vergleich zum letzten Jahr um mehr als 50 Prozent gestiegen ist.

Johannes Kinder erlebt, dass die KI effizient Schwachstellen finden und selbst Hackerangriffe einleiten kann:

Der Weg von einer gemeldeten Schwachstelle in der Software bis hin zu einem ausnutzbaren Angriff ist viel, viel kürzer geworden, als das früher war. „ Johannes Kinder, Experte für Software-Sicherheit

In mehreren Bundesländern sollen Kriminelle Kühlanlagen gehackt und die Temperaturen hochgestellt haben. Auch andere EU-Länder sind betroffen. Die Staatsanwaltschaft ermittelt. 03.11.2026 | 2:18 min

Ein Drittel der angegriffenen Unternehmen geht pleite

Die Firma "Whitelisthackers" will schneller sein als Kriminelle im Netz. Als "gute Hacker" haben sie es sich zur Aufgabe gemacht, Sicherheitslücken ihrer Kunden zu finden, bevor es zum Ernstfall kommt. Laut Cybersecurity-Engineer Daniel Scherer muss ein Drittel der mit Ransomware angegriffenen Unternehmen Insolvenz anmelden. Viele Firmen zahlen oft die Erpressersumme, um ihre Daten zu retten.

BSI, FBI und alle anderen empfehlen, nicht zu zahlen. Wenn alle Firmen sich daran halten würden, dass keiner mehr zahlt, dann wäre es der Fall, dass diese Angriffe sich nicht mehr lohnen würden. „ Daniel Scherer, Cybersecurity-Engineer

Was stattdessen tun? Scherer erklärt, dass es in einem akuten Notfall nicht die beste Lösung sei, unüberlegt den Stecker vom PC zu ziehen. "Da sind teilweise flüchtige Daten, die verloren gehen, wenn der PC ausgeschaltet wird", sagt Scherer. Besser den Computer nur vom Netzwerk trennen, die zuständigen Behörden kontaktieren und Profis wie Scherer die Arbeit überlassen.

Einem Angreifer reiche eine kleine Sicherheitslücke, um ein ganzes Unternehmen lahmzulegen und hohe Kosten zu verursachen, warnt Scherer. Deshalb sei es so wichtig, seine Systeme zu prüfen und Sicherheitsvorkehrungen nicht zu vernachlässigen.

In Berlin hat der Digitalgipfel der Bundesregierung begonnen. Zum Auftakt mahnte Digitalisierungsminister Wildberger mehr Tempo bei der Entwicklung von Künstlicher Intelligenz in Deutschland an. 02.11.2026 | 1:30 min

Auch Johannes Kinder von der LMU betont, dass sich Unternehmen insbesondere mit der zunehmenden Gefahr durch die KI vor möglichen Attacken schützen sollten. Seine Empfehlung: "Updates installieren, keine verdächtigen Dinge ausprobieren, sich Gedanken darüber machen, was für Geräte man betreibt."

Man sollte auch schon vorab eine Firma kennen, die man im Zweifelsfall anruft. „ Johannes Kinder, Experte für Software-Sicherheit