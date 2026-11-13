Quantum Systems: Cyberangriff auf deutschen Drohnenhersteller

Quantum Systems beliefert auch die Ukraine mit Drohnen. Das Start-up aus Bayern hat nach eigenen Angaben nun einen Cyberangriff feindlicher Akteure eingedämmt.

Der Drohnenhersteller Quantum Systems meldete einen Cyberangriff Ende Oktober. Nach eigenen Aussagen dämmte das Unternehmen den Angriff schnell ein. Für Nutzer und Betreiber bestehe keine Gefahr. 13.11.2026 | 0:30 min

Das deutsche Rüstungs-Startup Quantum Systems ist nach eigenen Angaben Ende Oktober Ziel eines Cyberangriffs geworden. Eine interne Untersuchung habe Ende Oktober einen laufenden Angriff durch "feindliche Akteure" aufgedeckt, teilte das Unternehmen in Gilching bei München am Donnerstag mit.

Der Angriff habe durch das schnelle Eingreifen von IT- und Sicherheitsteams eingedämmt werden können. Die zuständigen Behörden seien informiert worden.

Cyberangriffe werden zur wachsenden Gefahr. Kliniken, Universitäten und Supermärkte geraten zunehmend ins Visier von Hackern. Die Täter sind schwer zu ermitteln, der Schaden für Betroffene enorm. 07.11.2026 | 5:41 min

Quantum Systems: Keine Gefahr für Nutzer

Laut Unternehmensangaben besteht für Nutzer und Betreiber seiner unbemannten Systeme keine Gefahr. Weitere Angaben zum Ausmaß des Angriffs oder zu den Tätern machte das Unternehmen zunächst nicht. Die Untersuchung des Vorfalls dauerte an.

Quantum Systems stellt militärisch und zivil nutzbare Drohnen her. Spezialisiert ist das Unternehmen darauf, bemannte und unbemannte Systeme über eine Plattform zu vernetzen. Im vergangenen Jahr machte es einen Umsatz von 300 Millionen Euro und ist nach eigenen Angaben profitabel. Quantum-Drohnen werden unter anderem im Ukraine-Krieg eingesetzt.

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Quelle: AFP, dpa