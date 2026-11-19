Kühlsysteme, Datenbanken, eine Blutbank: Cyberattacken in Deutschland sorgen für Beunruhigung. Experte Johannes Kinder warnt insbesondere kleine und mittelständige Unternehmen.

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Immer häufiger sorgen Cyberattacken in Deutschland für Beunruhigung. Professor Johannes Kinder warnt davor, dass gerade kleine und mittelständige Unternehmen zunehmend in das Visier von Hackern geraten. Er befasst sich mit Sicherheitslücken in Softwaresystemen sowie Schadsoftware. Im ZDFheute-Interview erklärt Kinder, wie sich Unternehmen schützen sollten und wo die Politik nachlegen muss.

ZDFheute: Ständig Cyberattacken - auf Kühlsysteme, Uni-Datenbanken, sogar eine Blutbank. Was ist da los?

Prof. Johannes Kinder: Im Moment sehen wir einen Anstieg von Vorfällen, auch wegen des Einsatzes von KI. Das ist etwas, was sich in den letzten Monaten dramatisch verändert hat. Und wir sehen mehr Schwachstellen, die berichtet werden, was dann sicher auch kurz- bis mittelfristig dazu führen wird, dass wir noch mehr Vorfälle haben.

Prof. Johannes Kinder ... ... ist Experte für Software-Sicherheit an der Ludwig-Maximilians-Universität München. Sein Fachgebiet ist die Absicherung von Softwaresystemen sowie die Erkennung von Software-Schwachstellen und Malware.

ZDFheute: Wie viele Cyberangriffe sind es pro Tag?

Kinder: In Deutschland waren es 2025 rund 1.000 Cybervorfälle pro Tag, die der Polizei gemeldet wurden, Tendenz steigend. Da gibt es aber natürlich eine hohe Dunkelziffer. Missbrauch von Kontodaten, Sabotage, auch ungefähr drei Ransomware-Vorfälle pro Tag im Schnitt allein in Deutschland, also erpresserische Attacken.

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ZDFheute: Wie hoch ist der Schaden?

Kinder: Laut Schätzung vom Bitkom-Verband war der Schaden von Cyberangriffen in Deutschland letztes Jahr um die 200 Milliarden Euro. Das betrifft sowohl Erpressungssummen als auch Ausfälle durch Stilllegung von Betrieben und so weiter.

ZDFheute: Besorgt Sie diese Entwicklung?

Kinder: Am meisten Sorge macht mir die Geschwindigkeit, mit der das Ganze zunimmt, dass durch KI-Unterstützung diese Angriffe so viel schneller ablaufen als früher. Der Weg von einer gemeldeten Schwachstelle in der Software bis hin zu einem ausnutzbaren Angriff ist viel, viel kürzer geworden.

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ZDFheute: Wer steckt hinter solchen Hackerangriffen und was sind die Motive?

Kinder: Es gibt ungefähr drei verschiedene Kategorien von Angreifern. Das sind einerseits die kriminellen Banden. Das ist inzwischen eine richtige Industrie geworden. Die gehen arbeitsteilig vor. Zum einen gibt es die Leute, die den Zugang verschaffen und diese Zugänge auf dem Schwarzmarkt verkaufen. Dann diejenigen, die die Malware installieren und diejenigen, die die ganze Zahlungsabwicklung durchführen. Spezialisierte Banden organisieren dann die Geldwäsche, meistens über Bitcoin oder andere Kryptowährungen.

Die zweite Kategorie von Angreifern sind staatliche Akteure, die im großen Stil Spionage organisieren, oder Sabotage, also Fälle, wo kritische Infrastruktur angegriffen wird, wie jetzt die Vorfälle mit den Kühlschränken. Da kann man Unsicherheit stiften, man kann die Bevölkerung nervös machen.

Drittens haben wir sogenannte "Hacktivisten", politische Gruppen, die ihre Botschaften möglichst groß rausbringen wollen.

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ZDFheute: Wer ist besonders im Visier von Hackern?

Kinder: Für die Erpresserbanden sind das häufig kleine Unternehmen oder Mittelständler. Diejenigen, die sich nicht gut genug schützen können, die keine großen Ressourcen haben für eigene IT-Sicherheitsabteilungen, aber gleichzeitig finanzstark genug sind, dass es sich lohnt, sie zu erpressen. Sie sind zu 80 Prozent Opfer von solchen Angriffen in Deutschland.

ZDFheute: Wie können sich Unternehmen grundsätzlich schützen?

Kinder: Einfach die grundlegenden Hausaufgaben erfüllen: Updates installieren, keine verdächtigen Dinge ausprobieren, sich Gedanken darüber machen, was für Geräte man betreibt. Aber absoluten Schutz gibt es nicht. Man muss wissen, was man tut, wenn es so weit ist. Man sollte auch schon vorab eine Firma kennen, die man im Zweifelsfall anruft. Vorher am besten schon eine Liste machen mit Leuten, die ich informieren muss, wer in meinem Betrieb ist überhaupt relevant, was für Daten sind wertvoll. Das müssen alle machen, von Behörden zu Universitäten, zu kleinen Unternehmen.

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ZDFheute: Tut die Politik genug, wenn es um Cybersicherheit geht?

Kinder: Gerade auf EU-Ebene hat sich viel getan. Es gibt umfangreiche Melde- und Dokumentationspflichten, damit Unternehmen Vorfälle melden müssen. Es gibt Sicherheitspflichten für Produkte, die auf den Markt gebracht werden. Was oft noch fehlt, sind Ressourcen für kleine und mittlere Unternehmen, um im Fall der Fälle Hilfe zu bekommen. Da muss man noch mehr investieren, um Kapazitäten auszubauen beim BSI, den Landesämtern für Sicherheit, bei den Landeskriminalämtern, bei Unterstützungsstellen, die sofort ein bisschen Erste Hilfe leisten. Wir müssen dranbleiben, damit wir hier nicht völlig in die Opferrolle gedrängt werden.

Das Interview führte Patricia Schäfer. Sie ist Reporterin im ZDF-Landesstudio Bayern.