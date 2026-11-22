Der Drogenboss "Chapo Isidro" ist in Mexiko gefasst worden. Er stand auf der FBI-Liste der zehn meistgesuchten Verbrecher. Bei dem blutigen Einsatz werden mehrere Menschen getötet.

Im mexikanischen Bundesstaat Sinaloa wurde bei einem blutigen Einsatz der Drogenboss "Chapo Isidro" festgenommen. Der 44-Jährige stand in der Top 10 der FBI-Fahndungsliste. 22.11.2026 | 0:35 min

Die Festnahme eines der zehn meistgesuchten Flüchtigen der US-Bundespolizei FBI hat im Nordwesten Mexikos heftige Gewalt mit elf Toten ausgelöst. Bei den Auseinandersetzungen nach dem Zugriff auf Fausto Isidro Meza Flores, genannt "Chapo Isidro", kamen sieben mutmaßliche Kriminelle und vier Soldaten ums Leben, wie das Verteidigungsministerium mitteilte.

Nacht des Schreckens für Einwohner von Guasave

Kriminelle hatten bei dem Einsatz am Freitag in Guasave im Bundesstaat Sinaloa heftigen Widerstand geleistet, Straßen in mehreren Orten blockiert und damit weitere Sicherheitsmaßnahmen ausgelöst. Medien berichteten von brennenden Fahrzeugen und Schüssen, auch aus Militärhubschraubern. Die Bewohner der 77.000-Einwohner-Stadt erlebten eine Nacht des Schreckens, Menschen suchten Schutz in Geschäften und Schulen.

Ein Baseballspiel in Guasave wurde wegen der angespannten Sicherheitslage abgebrochen. In einer Fernsehübertragung des Spiels ist zu sehen, wie Spieler vom Feld rennen, während Knallgeräusche zu hören sind.

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Die Regierung des Bundesstaates erklärte die Lage später zwar für unter Kontrolle und meldete keine neuen Straßenblockaden. Sicherheitskräfte blieben jedoch in der Region im Einsatz, um die Straßen freizumachen und die Normalität wiederherzustellen.

Das vom mexikanischen Verteidigungsministerium veröffentlichte Bild zeigt Fausto Isidro Meza, alias "Chapo Isidro" (Mitte), und weitere Komplizen unter Bewachung bei ihrer Ankunft in einem Militärhangar am internationalen Flughafen Benito Juárez in Mexiko-Stadt. Quelle: AFP PHOTO / MEXICAN SECRETARIAT OF NATIONAL DEFENSE

Meza Flores und zwei mutmaßliche Komplizen wurden von Spezialeinheiten der Nationalgarde und des Militärs festgenommen. Am Samstagmorgen wurden sie mit einem Militärflugzeug nach Mexiko-Stadt gebracht und der Bundesstaatsanwaltschaft für organisierte Kriminalität übergeben. Bei den beiden weiteren Festgenommenen handelt es sich um seinen Cousin und mutmaßlichen Stellvertreter sowie seinen Schwager und mutmaßlichen Finanzverwalter.

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Rivale von "El Chapo"

"Chapo Isidro" gilt als Chef des Guasave-Kartells, einer mit der Beltrán-Leyva-Organisation verbundenen kriminellen Gruppe. Das mexikanische Verteidigungsministerium bezeichnet ihn bei der Festnahme als Chef der Beltrán-Leyva-Organisation. Laut der auf organisierte Kriminalität spezialisierten Plattform "Insight Crime" war er in den 2010er Jahren ein Rivale des Sinaloa-Kartells des inzwischen in den USA inhaftierten Drogenbosses Joaquín "El Chapo" Guzmán.

Dieses vom US-Außenministerium veröffentlichte, undatierte Bild zeigt "Chapo Isidro". Quelle: dpa / U.S. Department of State

Die US-Drogenbekämpfungsbehörde DEA bezeichnete seine Festnahme als bedeutenden Erfolg gegen eines der gewalttätigsten kriminellen Netzwerke Mexikos. Die Organisation schmuggele seit Jahrzehnten unter anderem Fentanyl in die USA und sei für Blutvergießen und Instabilität in Mexiko verantwortlich, erklärte die Behörde.

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Auslieferungsantrag aus den USA liegt vor

US-Behörden hatten eine Belohnung von fünf Millionen US-Dollar für Hinweise ausgesetzt, die zur Festnahme des Mannes führen, und ihn im vergangenen Jahr auf ihre Liste der zehn meistgesuchten Flüchtigen aufgenommen. Er ist in der US-Hauptstadt Washington wegen des Verdachts auf Drogenhandel sowie Besitz und Gebrauch einer Schusswaffe angeklagt. Seine Organisation soll große Mengen an Heroin, Amphetaminen, Kokain, Fentanyl und Cannabis aus Mexiko in die USA geschmuggelt haben.

Gegen den Mann liege ein Haftbefehl in Mexiko und ein Auslieferungsantrag aus den USA vor, hieß es vom Verteidigungsministerium in Mexiko-Stadt.

Quelle: dpa, AFP