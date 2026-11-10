Fall Fabian: So bewertet ein Profiler das Urteil gegen Gina H.

Der Profiler Axel Petermann ist vom Urteil im Mordfall Fabian überzeugt. Die Verurteilte habe geglaubt, durch den Tod des Jungen könne "für die Zukunft etwas aufgebaut" werden.

Im Fall des achtjährigen Fabian hat das Landgericht Rostock die angeklagte Frau zu lebenslanger Haft verurteilt. Das Gericht stellte auch die besondere Schwere der Schuld fest. 10.11.2026 | 0:27 min

Ohne ein Schuldeingeständnis oder unmittelbare Tatzeugen ist Gina H. in dem Mordfall Fabian schuldig gesprochen worden. Sie muss lebenslang in Haft. "Das Gericht hat die Vielzahl der Indizien überzeugt", sagt der Profiler Axel Petermann im ZDF-Interview.

Nach Auffassung des Gerichts hat die 30-Jährige den Jungen im Oktober 2025 unter einem Vorwand aus der Wohnung seiner Mutter gelockt und ihn an einem entlegenen Tümpel erstochen. Bei der Angeklagten handelt es sich um die Lebensgefährtin des Vaters von Fabian. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.

"Mich hat die Argumentation des Gerichts, die Beweisführung überzeugt", erklärt Petermann. Als Indizien seien "die Persönlichkeit der […] Verurteilten, [ihre] problematische Beziehung zu Fabians Vater und Fabian selbst als möglicher Störfaktor in dieser Beziehung" angeführt worden. Das Gericht hatte zum Tatmotiv erklärt, Gina H. habe in dem Jungen ein "existenzielles Hindernis" gesehen, um die Beziehung zum Vater fortzuführen.

Der bekannte Profiler Axel Petermann ist von der Beweisführung des Gerichts überzeugt. Quelle: ZDF

Profiler: Verurteilte hatte "verwirrte Auffassung" ihrer Beziehung

Petermann spricht von der "verwirrten Auffassung" der Verurteilten, dass durch den Tod des Jungen "etwas geschaffen werde, für die Zukunft etwas aufgebaut werden" könne. Das sei mit Blick auf den "sehr fragilen" Zustand der Beziehung zwischen Gina H. und Fabians Vater jedoch "ein Irrsinn", so der Profiler. Die Beziehung sei "von Vorwürfen, von Anschuldigungen, von Verdächtigungen geprägt" gewesen. Gina H. habe laut Petermann "zu diesem äußersten Mittel gegriffen, Fabian zu töten, in der Hoffnung, der Vater würde sich ihr wieder nähern". Nach Angaben des Vaters besteht die Beziehung zu Gina H. wieder. Er hält die Verurteilte für unschuldig.

Das Verhalten der Verurteilten vor, während und nach der Tat habe beim Gericht jedoch zu der Auffassung geführt, dass sie die Täterin sei, so Petermann. "Dass sie quasi versucht hat, alles zu verschleiern, was zu verschleiern geht, aber gleichzeitig sich dadurch eben auch zu erkennen gegeben hat als Täterin."

Im September hatte die Angeklagte erstmals im Prozess Fragen beantwortet. Laut Verteidigung wollte sie damit ihre Unschuld beweisen. 10.09.2026 | 3:05 min

Dass Fabian durch eine Vielzahl von Messerstichen getötet wurde, könne zudem "Ausdruck von Hass" sein, sagt der Profiler. "Ich möchte jetzt hier nichts Entschuldigendes sagen, aber es ist ja etwas, was auch die Täterin selbst überfordert haben kann."

Hier sieht es danach aus, als könnte Hass eine tragende, eine dominierende Rolle gespielt haben. „ Axel Petermann, Profiler

Im Prozess wurde zwischenzeitlich auch gegen den Vater des Jungen ermittelt. Die Staatsanwaltschaft verdächtigte ihn der Falschaussage. 13.05.2026 | 1:42 min

Petermann: Gericht war "sehr objektiv"

Die Verteidigung der Angeklagten hatte auch nach mehr als 30 Prozesstagen viele offene Fragen gesehen und nach dem Prinzip "in dubio pro reo" - im Zweifel für den Angeklagten - auf Freispruch plädiert. Gina H. selbst hatte in dem Prozess vehement ihre Unschuld beteuert.

"Ich habe den Eindruck gewonnen, dass man sich doch sehr intensiv mit Gina H. als Person beschäftigt hat, mit ihren Handlungen vor der Tat, mit ihrem Verhalten nach der Tat", sagt dagegen Petermann. "Und es erweckt bei mir den Eindruck, dass man sehr objektiv vorgegangen ist, dass man in sehr viele Richtungen ermittelt hat."

Durch die Feststellung der besonderen Schwere der Schuld durch das Gericht ist eine vorzeitige Haftentlassung für Gina H. nach bereits 15 Jahren praktisch ausgeschlossen. "Ich war überrascht, wie ruhig und gefasst sie das Urteil hingenommen hat", schildert Petermann. "Sie hat kurz mit ihren Anwälten darüber gesprochen, aber dann hat sie doch so den Eindruck bei mir erweckt, als würde sie gar nicht zuhören." Gina H. habe "sehr in sich wohnend" gewirkt - "kein Blick ins Publikum, kein Blick zum Gericht".

Mit Material von dpa und AFP