Schüsse in Hamburger Hafencity: Verdächtiger tot aufgefunden

Nach Schüssen in der Hamburger Hafencity hat die Polizei den mutmaßlichen Täter tot aufgefunden. Zwei Menschen waren verletzt worden, die Elbphilharmonie wurde abgesperrt.

Hamburg: Einsatzkräfte in Schutzanzügen stehen vor einem Dekontaminations-Container vor der Elbphilharmonie in der Hafencity. Quelle: Marcus Brandt / dpa

In der Nähe der Elbphilharmonie in Hamburg sind am Dienstagvormittag zwei Menschen offenbar durch Schüsse verletzt worden. Die Mordkommission sei verständigt worden und übernehme die Ermittlungen, teilte die Hamburger Polizei mit. "Nach derzeitigen Erkenntnissen kam es heute Morgen zu einer mutmaßlichen Schussabgabe in der Hafencity", postete die Polizei auf ihrem offiziellen WhatsApp-Kanal.

Der mutmaßliche Täter, ein 68 Jahre alter Mann, wurde kurz darauf von Spezialkräften des Landeskriminalamts in einem Zimmer des Elbphilharmonie-Hotels tot aufgefunden, wie die Beamten mitteilten. "Nach derzeitigem Ermittlungsstand gehen wir davon aus, dass er sich selbst getötet hat", sagte ein Polizeisprecher.

Nach Schüssen in der Hamburger Hafencity ist der mutmaßliche Täter tot in einem Hotelzimmer in der Elbphilharmonie aufgefunden worden. 10.11.2026 | 0:38 min

Die Hintergründe der Tat sind unklar. "Es liegen Hinweise vor, dass die Hintergründe der Tat im familiären Bereich liegen könnten", teilte die Polizei auf WhatsApp dazu mit.

Polizei: Keine Gefahr für Besucher der Elbphilharmonie

An der Elbphilharmonie waren Spezialkräfte der Polizei in Schutzanzügen im Einsatz, weil sie davon ausgegangen waren, dass der Täter bewaffnet sein und Zugriff auf gefährliche Stoffe haben könnte. Das habe sich aber nicht bestätigt, sagte der Polizeisprecher weiter.

Entgegen erster Informationen hieß es von der Polizei, das Konzerthaus sei nicht geräumt worden. Es habe zu keinem Zeitpunkt eine Gefahr für die Besucher der Elbphilharmonie bestanden. Laut Programm fand im kleinen Konzertsaal zu dem Zeitpunkt ein Kinderkonzert statt: das Schulkonzert "Sonne, Mond und Streicher" für Grundschüler.

Die Rettungskräfte waren gegen 8.50 Uhr alarmiert worden. "Wir sind mit rund einem Dutzend Streifenwagen vor Ort", sagte der Sprecher. Die Feuerwehr bestätigte einen Gefahrguteinsatz.

Zusammenhang mit zwei Toten bei Reutlingen

Wie die Deutsche Presseagentur am Dienstagnachmittag meldet, soll der 68-Jährige vor seinem Tod seinen Schwiegervater und seine Frau in seiner Heimatgemeinde Eningen unter Achalm (Baden-Württemberg) erschossen haben. Die Leichen waren unter der Wohnanschrift des Mannes gefunden worden, wie die Hamburger Polizei mitteilte.

Quelle: dpa, ZDF