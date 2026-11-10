Fall Fabian: Lebenslange Haft in Mordprozess

Im Fall Fabian ist das Urteil verkündet worden: Die Angeklagte Gina H. wurde wegen Mordes zu lebenslanger Haft verurteilt.

Die Angeklagte (M) im Mordprozess im Fall Fabian (Archivfoto) Quelle: dpa | Bernd Wüstneck

Im Prozess um den gewaltsamen Tod des achtjährigen Fabian aus Güstrow in Mecklenburg-Vorpommern ist die Angeklagte Gina H. zu lebenslanger Haft verurteilt worden. Das Landgericht Rostock sprach sie am Dienstag wegen Mordes schuldig.

Zugleich stellte das Gericht die besondere Schwere der Schuld fest, womit eine vorzeitige Haftentlassung nach bereits 15 Jahren praktisch ausgeschlossen wird. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.

Das Urteil im Fall Fabian am Rostocker Landgericht war mit Spannung erwartet worden. 10.11.2026 | 2:03 min

Gina H. beteuerte ihre Unschuld

Die Staatsanwaltschaft hatte in ihrem Plädoyer von einer geschlossenen und eindeutigen Indizienkette gesprochen und betont, dass es auch ohne Geständnis oder unmittelbare Tatzeugen keine vernünftigen Zweifel an der Täterschaft gebe. Gina H. selbst beteuerte während des seit Ende April laufenden Prozesses wiederholt und vehement ihre Unschuld.

Sie hatte am vorletzten Prozesstag im Rahmen ihres letzten Wortes angekündigt, im Fall eines Schuldspruchs Rechtsmittel einzulegen. "Ich werde so lange kämpfen, bis ich wieder auf freiem Fuß bin", sagte sie. Ihre Verteidiger sahen auch nach insgesamt mehr als 30 Prozesstagen viele offene Fragen und hatten auf Freispruch plädiert.

Fabian an Tümpel gefunden

Der Mord an dem Grundschüler aus Güstrow hatte im Oktober 2025 bundesweit für viel Aufmerksamkeit und Betroffenheit gesorgt. Tagelang hatten Hunderte Polizeibeamte nach dem Jungen gesucht - bis am 14. Oktober 2025 die Leiche eines Kindes an einem kleinen Ackertümpel bei Klein Upahl südwestlich von Güstrow gefunden wurde. Der Leichnam, der nach der Tat angezündet worden war, wurde wenig später als Fabian identifiziert.

Nach der langen Suche nach dem achtjährigen Fabian aus Güstrow wurde seine Leiche in einem Waldstück gefunden. 14.10.2025 | 1:58 min

Angeklagte meldete Leichenfund selbst der Polizei

Ausgerechnet die Angeklagte war es, die der Polizei den Fund meldete. Den Beamten erzählte sie zunächst, das tote Kind zufällig beim Spazierengehen mit ihrer Freundin und Hunden entdeckt zu haben. Später räumte sie ein, dass dies gelogen war und sie schon am Abend zuvor zweimal mit jeweils einem anderen Bekannten an der Fundstelle gewesen sei.

Gina H. war jahrelang mit Fabians Vater liiert, wobei die Beziehung im August vorigen Jahres endete. Nach Auffassung der Staatsanwaltschaft stand Fabian aus Sicht der Angeklagten der Fortführung der Beziehung zu Fabians Vater im Weg.

Quelle: AFP, dpa