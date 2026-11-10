Thomas Markle: Fußfessel selbst entfernt - erneute Festnahme

Der Vater von Herzogin Meghan, Thomas Markle, ist erneut festgenommen worden, weil er seine Fußfessel entfernt haben soll. Unterdessen warb Meghan in Brüssel für mehr Kinderschutz.

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Thomas Markle, der Vater von Prinz Harrys Ehefrau Meghan, hat nach seiner Festnahme seine elektronische Fußfessel entfernt. Die Behörden teilten am Dienstag mit, der 82-Jährige befinde sich in Gewahrsam und warte auf eine Anhörung vor einem Bundesgericht in Tampa im Bundesstaat Florida. Er habe die Fußfessel wenige Tage nach seiner Festnahme abgenommen.

Markle steht unter dem Verdacht, Material im Zusammenhang mit sexuellem Kindesmissbrauch in Kalifornien gelagert zu haben. Auch auf den Philippinen, wo er zeitweise lebte, wird gegen ihn ermittelt. Die Vorwürfe wies er bisher zurück.

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Fußfessel in der Nacht entfernt

Die Staatsanwaltschaft teilte mit, Markle sei erneut festgenommen worden, kurz nachdem er die Fußfessel um 1:45 Uhr in der Nacht entfernt habe.

Markles erste Festnahme am Freitag erfolgte, nachdem in der Region Los Angeles etwa 78 Gegenstände, darunter Dias, Filmnegative und Bücher, die mutmaßlich Darstellungen von sexuellem Kindesmissbrauch enthielten, in Lagerräumen sichergestellt worden waren.

Warum wird gegen Thomas Markle ermittelt? Markles Sohn Thomas Markle Jr., der Halbbruder von Meghan, hatte beim Ausräumen des früheren Hauses seines Vaters auf den Philippinen laut einem Bericht der Boulevardzeitung "The Sun" eine Sammlung mit Aufnahmen sexuellen Kindesmissbrauchs entdeckt. Es handele sich um "Hunderte, wenn nicht Tausende" Aufnahmen, die in Kisten gefunden worden seien, hieß es.



Markle Jr. sagte dem Blatt, er habe den Fund der philippinischen Polizei und dem FBI gemeldet. Der Fund im philippinischen Cebu soll Informationen über zwei Lagerräume in den USA hervorgebracht haben, die der Verdächtige seit 2008 mietet.



Thomas Markle Sr. lebte auf den Philippinen, als er in diesem Jahr einen Schlaganfall erlitt und ihm das linke Bein amputiert wurde. Das zwang ihn, in die USA zurückzukehren. Markle wies die gegen ihn erhobenen Vorwürfe zurück.



Quelle: AP

Bei seiner Festnahme in der vergangenen Woche wurde Markle mit einem Krankenwagen aus einem Seniorenheim in Lakeland abgeholt. Stunden später ordnete ein Richter seine Freilassung an, unter der Auflage, dass er elektronisch überwacht wird. Das bedeutet in der Regel das Tragen einer elektronischen Fußfessel. Der Richter ordnete zudem eine Begutachtung der geistigen Zurechnungsfähigkeit sowie die Ausarbeitung eines Berichts bis zum 20. November an.

Harry und Meghan werben in Brüssel für digitalen Kinderschutz

Bei ihrem ersten öffentlichen Auftritt nach der Festnahme von Meghans Vater unterstützen sie und Prinz Harry in Brüssel die politischen Bemühungen für mehr Kinderschutz im Internet. Das Paar begleitete die Eröffnung einer Ausstellung im Europäischen Parlament zu Gefahren von Social Media. Unter dem Namen "Lost Screen Memorial" erinnert diese an gestorbene Kinder und Jugendliche, die etwa unter Cybermobbing litten. Bei einer Ansprache forderte Harry (42), dass Tech-Unternehmen ihre Produkte sicher für Kinder machen und dies nachweisen.

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Die Sussexes, wie Harry und Meghan auch genannt werden, setzen sich schon seit längerem für die Aufklärung von Gefahren für junge Menschen in sozialen Medien ein. In der EU wird derzeit über den EU Kids Act beraten, der gemeinsame Regeln wie ein Social-Media-Verbot für unter 13-Jährige festlegen soll.

Meghan hält geplante Rede in Brüssel nicht

Harrys Frau Meghan (45) ergriff in Brüssel vor Medien nicht das Wort, obwohl ursprünglich beide eine gemeinsame Rede halten sollten. Dass sie nicht wie geplant sprechen wird, war bereits am Montag angekündigt worden. Zuvor hatte die britische Zeitung "The Daily Telegraph" eine ungenannte Quelle aus dem Umfeld des Paares zitiert, wonach Meghan "im Moment emotional nicht stark genug" sei, um in der Öffentlichkeit zu sprechen.

Meghan hatte sich erschüttert über die Vorwürfe gezeigt und Mitgefühl für die mutmaßlichen Opfer geäußert. Dabei deutete sie auch an, dass das schon seit Jahren andauernde Zerwürfnis mit ihrem Vater mit den schweren Vorwürfen zu tun hat.

Quelle: AP, dpa