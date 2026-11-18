Sexualisierte Gewalt in der Kindheit belastet Betroffene oft ein Leben lang. Viele Fälle bleiben unentdeckt. Eine bundesweite Jugendstudie soll das Dunkelfeld besser erfassen.

Wie eine Betroffene mit den Folgen kämpft - und selbst hilft

Sandra Kehl wurde als Kind sexuell missbraucht und hat bis heute mit den Folgen zu kämpfen. Sie hat eine Selbsthilfe-Plattform gegründet um anderen zu helfen. 18.11.2026 | 3:50 min

Sie hat immer noch Albträume. Immer wieder Depressionen. Es sind Momente, in denen sie ihren Lebensmut verliert, sagt Sandra Kehl. "Dann bin ich einfach total traurig über das Leben an sich und denke: 'Warum ist das alles nur so passiert und wie soll es jemals besser werden?'"

Kehl, Jahrgang 1978, hat als Kind sexualisierte Gewalt erfahren. "Der erste Täter war ein Onkel und der hat mich bei allen möglichen und unmöglichen Situationen missbraucht über Jahre hinweg", sagt Kehl. Später auch ein Freund ihrer Eltern. Ihre Familie will nichts davon gewusst haben.

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Betroffene schämen sich, Angehörige schauen weg

"Wir erleben häufig, dass erwachsene Menschen, die in ihrer Kindheit und Jugend sexualisierte Gewalt erfahren haben, rückblickend sagen, sie glauben schon, dass das einige mitbekommen oder zumindest geahnt haben. Aber irgendwie ist trotzdem nichts passiert", sagt Tanja von Bodelschwingh. Sie ist die Geschäftsführerin von N.I.N.A. e. V., einer Beratungsstelle bei sexualisierter Gewalt in Kindheit und Jugend.

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Manche Angehörige schauen weg, andere verstehen erst rückblickend, was wirklich passiert ist. Viele akut betroffene Jugendliche schämen sich und haben Angst, dass die Familie zerbrechen könnte, wenn sie etwas sagen.

"Häufig bleibt das Gefühl 'Irgendwie habe ich auch einen Teil Schuld'", sagt von Bodelschwingh. "Denn das ist, was Täter und Täterinnen ihnen vermitteln: 'Du hast doch mitgemacht. Du wolltest das doch auch. Niemand wird dir glauben.'"

Die Zahl der Betroffenen lässt sich nur schätzen

"Die meisten Betroffenen erleben [sexualisierte] Gewalt im familiären Umfeld - also zu Hause und durch Angehörige", heißt es in einem Infoblatt der Unabhängigen Bundesbeauftragten gegen sexuellen Missbrauch von Kindern und Jugendlichen (UBSKM) von Juli 2026. Ein Viertel der Fälle geschieht laut UBSKM im engsten Familienkreis.

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Wie viele Betroffene von sexualisierter Gewalt es gibt, lässt sich nur schätzen. Laut Polizeilicher Kriminalstatistik (PKS) gab es letztes Jahr 18.365 ausermittelte Fälle von sexuellem Missbrauch an Kindern und Jugendlichen.

Das Dunkelfeld, also die tatsächlichen, nicht erfassten Fälle, ist viel größer: Schätzungsweise hat etwa jeder siebte bis achte Erwachsene in Deutschland als Kind oder Jugendlicher sexualisierte Gewalt erlitten. In jeder Schulklasse sitzen schätzungsweise ein bis zwei betroffene Schülerinnen und Schüler, heißt es in dem Infoblatt der UBSKM.

Bundesweite Dunkelfeld-Studie erscheint 2027

Um das Dunkelfeld besser zu erforschen, arbeitet das Zentrum für Forschung zu sexueller Gewalt an Kindern und Jugendlichen (ZEFSG) an einer neuen Studie. Sie heißt "Safe! Bundesweite Jugendstudie zu Gewalterfahrungen und deren Folgen".

"Es gibt schon mehrere Dunkelfeldbefragungen mit Erwachsenen und es gibt einzelne Regionalstudien mit Schülerinnen und Schülern. Aber das ist das erste Mal, dass man das Thema bundesweit angeht und dass man bundesweit auch junge Menschen, also in dem Fall Neuntklässler, befragt", sagt Prof. Dr. Heinz Kindler, der die Studie leitet. Insgesamt circa 10.000 Schülerinnen und Schüler nehmen seit Anfang des Schuljahres 2026/2027 an der Studie teil.

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Die Ergebnisse der Safe!-Studie sollen nächstes Jahr veröffentlicht werden. Alle fünf bis sechs Jahre soll sie wiederholt werden, sagt Kindler. Die Forscher wollen so analysieren, wie sich die Zahlen entwickeln und wie erfolgreich Maßnahmen zur Bekämpfung von sexuellem Missbrauch sind.

Betroffene fordert mehr Aufklärung

Kehl hat vor 25 Jahren eine Selbsthilfe-Plattform für Opfer von sexualisierter Gewalt in der Kindheit gestartet. Heute hat lichtweg.de über 3.000 aktive Nutzer. In Foren können sich Mitglieder austauschen, psychologische Hilfe und Therapie bekommen.

Sie ist selbst Mutter und überzeugt, dass mehr Aufklärungsarbeit über sexuellen Missbrauch nötig ist, auch an Schulen. "Wenn das missbrauchte Kind schon mal hört, das ist nicht richtig, was hier passiert, und weiß, dass es sich irgendwo anvertrauen kann, dann glaube ich, dass das dazu beitragen kann, dass Missbrauch aufhört", sagt Kehl.