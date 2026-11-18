Sexuelle Inhalte und "Cybergrooming":Eltern wissen kaum, welche Handy-Bilder ihre Kinder bekommen
von Dominik Rzepka
Explizite Bilder auf dem Handy oder anzügliche Nachrichten von Älteren: Kinder und Jugendliche bekommen öfter sexuelle Nachrichten auf ihr Handy geschickt, als Eltern ahnen.
Es sind Zahlen, die vielen Eltern oft nicht bekannt sind: Mehr als ein Viertel aller Jugendlichen wird online von Erwachsenen mit sexuellen Absichten angesprochen. Jeder zehnte Junge hat bereits ungewollt Nacktbilder erhalten. Jede zehnte 16-Jährige wurde schon einmal von Erwachsenen aufgefordert, sich vor der Kamera auszuziehen.
Tatort sind oft die Handys von Jugendlichen: Soziale Netzwerke wie TikTok und Messengerdienste wie WhatsApp. Die gezielte Ansprache Jugendlicher mit sexuellen Absichten heißt Cybergrooming. Von Sextortion ist die Rede, wenn Jugendliche mit intimen Bildern erpresst werden.
Eltern wissen nicht, was "Cybergrooming" ist
Die Mehrheit der Eltern in Deutschland kennt diese Begriffe nicht. Das ist das Ergebnis einer Umfrage, die Familienministerin Karin Prien (CDU) am Mittwoch in Berlin vorgestellt hat:
Laut der Umfrage haben 57 Prozent der befragten Eltern noch nie von Cybergrooming gehört. 58 Prozent wissen nicht, dass es strafbar ist, wenn Erwachsene Minderjährigen unerwünscht sexuelle Bilder schicken. Die Unabhängige Bundesbeauftragte gegen sexuellen Missbrauch von Kindern und Jugendlichen, Kerstin Claus, sagt:
Was tun bei ungewollten "Dickpics"?
Prien und Claus haben am Mittwoch eine Neuausrichtung der Kampagne "Schieb deine Verantwortung nicht weg" vorgestellt. Videos, Plakate und Flyer sollen zeigen, wie Erwachsene Kinder und Jugendliche vor sexuellen Übergriffen und Gewalt im Netz schützen können.
Ziel sei es, dass Eltern und Erwachsene Risiken erkennen und handeln sollten, sagt Claus:
Dominik Rzepka ist Korrespondent im ZDF-Hauptstadtstudio.
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