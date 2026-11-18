Explizite Bilder auf dem Handy oder anzügliche Nachrichten von Älteren: Kinder und Jugendliche bekommen öfter sexuelle Nachrichten auf ihr Handy geschickt, als Eltern ahnen.

Eltern wissen kaum, welche Handy-Bilder ihre Kinder bekommen

Kinder stoßen in sozialen Medien früh auf Pornografie – oft unbeabsichtigt. Der Film zeigt, was das mit ihnen macht und wie Familien damit umgehen können. 02.06.2026 | 43:36 min

Es sind Zahlen, die vielen Eltern oft nicht bekannt sind: Mehr als ein Viertel aller Jugendlichen wird online von Erwachsenen mit sexuellen Absichten angesprochen. Jeder zehnte Junge hat bereits ungewollt Nacktbilder erhalten. Jede zehnte 16-Jährige wurde schon einmal von Erwachsenen aufgefordert, sich vor der Kamera auszuziehen.

Tatort sind oft die Handys von Jugendlichen: Soziale Netzwerke wie TikTok und Messengerdienste wie WhatsApp. Die gezielte Ansprache Jugendlicher mit sexuellen Absichten heißt Cybergrooming. Von Sextortion ist die Rede, wenn Jugendliche mit intimen Bildern erpresst werden.

Opfer digitaler Gewalt sollen künftig besser geschützt werden. Justizministerin Hubig (SPD) stellte einen Gesetzentwurf vor, der Lücken im Strafrecht schließen soll. 17.04.2026 | 1:58 min

Eltern wissen nicht, was "Cybergrooming" ist

Die Mehrheit der Eltern in Deutschland kennt diese Begriffe nicht. Das ist das Ergebnis einer Umfrage, die Familienministerin Karin Prien (CDU) am Mittwoch in Berlin vorgestellt hat:

Diese Zahlen machen auf erschütternde Weise deutlich, wie real und alltäglich sexuelle Gewalt im Netz für Kinder und Jugendliche ist. „ Karin Prien, CDU

Laut der Umfrage haben 57 Prozent der befragten Eltern noch nie von Cybergrooming gehört. 58 Prozent wissen nicht, dass es strafbar ist, wenn Erwachsene Minderjährigen unerwünscht sexuelle Bilder schicken. Die Unabhängige Bundesbeauftragte gegen sexuellen Missbrauch von Kindern und Jugendlichen, Kerstin Claus, sagt:

Das Problem der digitalen sexuellen Gewalt gegen Kinder und Jugendliche ist größer, als es sich die meisten Eltern und Erwachsenen vorstellen. „ Kerstin Claus, Beauftragte gegen sexuellen Missbrauch von Kindern und Jugendlichen

Jan Fleischhauer meint: Social Media schadet Kindern und muss eingeschränkt werden. Influencer Levi Penell entgegnet: Ein Verbot wäre wirkungslos und gefährdet wichtige Freiräume für Jugendliche. 23.04.2026 | 27:43 min

Was tun bei ungewollten "Dickpics"?

Prien und Claus haben am Mittwoch eine Neuausrichtung der Kampagne "Schieb deine Verantwortung nicht weg" vorgestellt. Videos, Plakate und Flyer sollen zeigen, wie Erwachsene Kinder und Jugendliche vor sexuellen Übergriffen und Gewalt im Netz schützen können.

Ziel sei es, dass Eltern und Erwachsene Risiken erkennen und handeln sollten, sagt Claus:

Senden beispielsweise Erwachsene Minderjährigen ein sogenanntes "Dickpic", kann dies angezeigt werden. „ Kerstin Claus, Beauftragte gegen sexuellen Missbrauch von Kindern und Jugendlichen

Dominik Rzepka ist Korrespondent im ZDF-Hauptstadtstudio.