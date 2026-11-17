Ein US-Forensiker will auf Obduktionsfotos Hinweise auf ein Tötungsdelikt erkennen. Die zuständige Behörde und frühere Untersuchungen gehen von Suizid aus.

Der Sexualstraftäter Jeffrey Epstein nahm sich 2019 in einer Gefängniszelle das Leben. Ein Forensiker der Universität Maastricht äußert nun Zweifel am Autopsie-Bericht und glaubt an eine Tötung. 17.11.2026 | 2:46 min

Der US-Forensiker Michael Freeman geht davon aus, dass Jeffrey Epstein 2019 in seiner Gefängniszelle getötet wurde. Das berichten die "New York Times" und die BBC. Freeman hat seine Analyse am Montag bei einer Veranstaltung in der Londoner Anwaltskammer vorgestellt. Sie ist bislang nicht von unabhängigen Fachleuten begutachtet. Fachzeitschriften haben sie laut "New York Times" bisher abgelehnt.

Obduktionsakten von Epsteins Bruder zur Verfügung gestellt

Freeman stützt sich auf die Obduktionsakte des New Yorker Gerichtsmediziners, die ihm Epsteins Bruder Mark zur Verfügung stellte. Den Leichnam hat er nie gesehen oder untersucht. Laut BBC wurde er von Mark Epstein, der stets von einem Mord an seinem Bruder ausging, für seine Arbeit nicht bezahlt. Kurz vor dem Vortrag am Montag hatte Mark Epstein die Obduktionsfotos im Netz veröffentlicht.

Nach Freemans Einschätzung passt die Strangmarke am Hals nicht zu einem typischen Erhängen: Sie sei tief, ausgefranst und verzweige sich an einer Seite. Der BBC-Sendung "Newsnight" sagte er:

Ich bin der Ansicht, dass die Beweislage am ehesten auf einen tätlichen Angriff hindeutet - eine Strangulation mit einem Gegenstand von hinten. „ Michael Freeman, Forensiker

Seit Monaten recherchiert "frontal" gemeinsam mit Partnern zu Jeffrey Epstein. Das Gesamtbild entsteht aus vielen Geschichten - etwa die der Deutschen Bank oder die eines deutschen KI-Forschers. 03.03.2026 | 8:05 min

Gerichtsmedizin bleibt bei der Einschätzung "Suizid"

Als Hinweise auf einen Angriff nennt Freeman eine tiefe Einblutung in der linken Schulter, Verletzungen im Gesicht und Spuren, die er als Fingernagelspuren oberhalb der Strangmarke deutet. Sie könnten zu dem Versuch passen, sich aus einer Schlinge zu befreien. Wer Epstein getötet haben könnte, wisse er nicht. Das sei auch nicht Gegenstand seiner Untersuchung.

Der Fall Epstein - das Wichtigste in Kürze Der US-Multimillionär Jeffrey Epstein soll jahrelang minderjährige Mädchen und junge Frauen sexuell missbraucht und zur Prostitution angestiftet haben. Der Investmentbanker war bereits 2008 wegen sexuellen Missbrauchs Minderjähriger zu 13 Monaten Gefängnis verurteilt worden.

soll und zur angestiftet haben. Der Investmentbanker war bereits 2008 wegen sexuellen Missbrauchs Minderjähriger zu 13 Monaten Gefängnis verurteilt worden. Epstein wurde am 10. August 2019 tot in seiner Zelle in einem New Yorker Gefängnis aufgefunden.

tot in seiner Zelle in einem New Yorker Gefängnis aufgefunden. Eine Reihe von Frauen in den USA erhebt schwere Vorwürfe, denen zufolge Epstein sie auch an Freunde und Bekannte als "Sexsklavinnen" weitervermittelt habe.

Die New Yorker Gerichtsmedizin teilte laut "New York Times" mit, sie bleibe bei ihrer Feststellung eines Suizids. Die damals zuständige Gerichtsmedizinerin hatte Ermittlern gegenüber erklärt, es habe keine Anzeichen eines Kampfes gegeben. Mehrere Untersuchungen fanden bislang keine Hinweise auf eine Beteiligung Dritter.

Auch andere forensische Pathologen, die einen Teil der Fotos gesehen haben, halten die Strangmarke laut "New York Times" für untypisch. Einige sehen die Bilder aber weiter als vereinbar mit einem Suizid. Die Verletzungen allein könnten nicht klären, was geschah. Freeman ist laut "New York Times" kein "board-certified" Forensiker, hat aber Doktortitel in Epidemiologie und Rechtsmedizin.

Seit 2015 fehlt jede Spur von Michele – dann taucht ihr Name in den Epstein-Files auf. Der Modelscout Daniel Siad bot Epstein offenbar Treffen mit ihr an. Jetzt wurde Siad tot aufgefunden. 10.06.2026 | 28:48 min

Quelle: AP, BBC, New York Times