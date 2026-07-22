Vermisste Michele: Epsteins mutmaßlicher Anwerber Daniel Siad tot

Der Model-Recruiter Daniel Siad wurde tot aufgefunden - er soll Epstein junge Frauen vermittelt haben. Siad bot auch eine Deutsche an, die seit über zehn Jahren vermisst wird.

Seit 2015 fehlt jede Spur von Michele - dann taucht ihr Name in den Epstein-Files auf. Der Modelscout Daniel Siad bot Epstein offenbar Treffen mit ihr an. 10.06.2026 | 28:48 min

Mit der Veröffentlichung der Epstein-Files geriet sein Name in den Fokus der Öffentlichkeit: Daniel Siad galt als mutmaßlicher Anwerber für den Sexualstraftäter Jeffrey Epstein. Am Montagabend ist er in seinem Haus in der Nähe von Paris tot aufgefunden worden. Die Staatsanwaltschaft von Nanterre erklärte, sie habe eine Untersuchung zur Ermittlung der Todesursache eingeleitet; es soll eine Autopsie geben.

Gegen Siad wurde in Frankreich wegen des Verdachts auf Menschenhandel und Vergewaltigung ermittelt. Siad bestritt die Vorwürfe zuletzt, beteuerte, er habe seine professionelle Arbeit als Model-Scout getan. Sucht man "Daniel Siad" in den Epstein-Files des US Justizministeriums, gibt es 1.840 Treffer. Anrufprotokolle, Nachrichten und E Mails:

"26, aber sie sieht aus wie 18, sehr interessante Person."

"Ich hatte zwei Mädchen aus Schweden, eine Slowakin, zwei Französinnen."

"Die Französin ist 15. Ihre Eltern sind sehr glücklich, dass ihre Tochter Model wird."

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Siad bot Epstein auch vermisste deutsche Michele an

Immer wieder geht es in den Mails von Siad um Mädchen und junge Frauen, die er Epstein offenbar anbot. Recherchen von ZDF "Die Spur" und dem "Spiegel" hatten ergeben: Siad bot 2014 offenbar auch eine junge Deutsche namens Michele mehrfach Jeffrey Epstein an.

Daniel Siad schickte Fotos von ihr an Epstein. Zudem bat er wohl um ein Flugticket und schrieb dazu: "Du wirst sie lieben." Ob eine Begegnung mit Epstein zustande kam, geht aus den Akten nicht hervor.

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Nach Recherchen des ZDF-Dokuformats "Die Spur" und "Spiegel" verließ Michele im September 2015 mit einem Koffer die Wohnung ihrer Mutter. Danach verliert sich ihre Spur. Wohin sie unterwegs war, ist bis heute unklar.

Deutsche Staatsanwaltschaft: Kein Ermittlungsverfahren zu Michele

Im Fall der vermissten Michele lehnt die zuständige Staatsanwaltschaft umfangreiche Ermittlungen ab - auch nachdem bekannt wurde, dass ihr Name in den Epstein-Files auftaucht. Der Fall wurde neu geprüft, teilt die Sprecherin der zuständigen Staatsanwaltschaft auf Anfrage von ZDF und "Spiegel" mit. Es gebe jedoch nach wie vor keine konkreten Anhaltspunkte für eine Straftat.

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"Wir haben daher derzeit von der Einleitung eines Ermittlungsverfahrens abgesehen", so die Sprecherin. Für ein Ermittlungsverfahren müsse sich der Sachverhalt konkret eingrenzen lassen. Die reine Möglichkeit eines Verbrechens reiche hierfür nicht.

Mutter der vermissten Michele: "Sehr enttäuscht"

Für Micheles Familie, deren Nachname und Wohnort auf ihren Wunsch hin nicht veröffentlicht werden soll, sind die neuen Entwicklungen ein Rückschlag. Im Gespräch mit dem ZDF erzählen Mutter Annett und Vater Vlado, dass sie sich endlich Antworten erhofft haben.

Ich bin schon sehr enttäuscht darüber, dass die Behörden nicht reagieren. Denn wir leben ja schließlich seit elf Jahren in Sorge und Ungewissheit. „ Annett, Mutter von Michele

Ihr habt Hinweise zum Fall? Schreibt uns an diespur@zdf.de oder verschlüsselt per Threema an 63D2NMVS.

Zum Tod von Daniel Siad sagt Micheles Vater Vlado: "Ein Stück von der Hoffnung ist wieder weggenommen." Die Familie hatte sich von Siad Hinweise zum Verbleib ihrer Tochter erhofft. Mutter und Vater gehen von einer Straftat gegenüber ihrer Tochter aus. Anders können sie sich ihr Verschwinden nicht erklären.

"Michele war ein Familienmensch. Sie würde immer wieder zurückkommen. Sie hat uns ja geliebt." Annett ist sich sicher: Ihre Tochter würde sich bei ihnen melden, wenn sie es könnte.

Bundesregierung: Fall ist dem BKA bekannt

Konkret heißt die Entscheidung der Staatsanwaltschaft, dass der Fall weiterhin als reiner Vermisstenfall behandelt wird. Die damals 22-Jährige bleibt weiterhin im System der Polizei zur "Personenfahndung" ausgeschrieben. Das heißt, dass etwa Beamte bei Grenzkontrollen oder anderen Polizeikontrollen das an die zuständige Polizei melden.

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Die Bundesregierung erklärt auf Anfrage des Grünen-Bundestagsabgeordneten Konstantin von Notz: "Der Vermisstensachverhalt ist dem Bundeskriminalamt in Wahrnehmung seiner Zentralstellenfunktion und internationalen Koordinationsfunktion bekannt." Zur Zuständigkeit verweist das Innenministerium auf die Länder.

Ohne Ermittlungsverfahren liegt der Vermisstenfall weiterhin auf Sachbearbeiterebene bei der zuständigen Polizei. Für die Arbeit der Ermittlungsbehörden bedeutet ein Ermittlungsverfahren mehr Personal und Eingriffsrechte: Hausdurchsuchungen oder Anklagen gegen verdächtige Personen etwa sind ohne Ermittlungsverfahren nicht möglich.

Streaminghinweis Quelle: ZDF In dem Film "Vermisst: Die Deutsche aus den Epstein-Files" des ZDF-Dokuformats "Die Spur" rekonstruieren Lucas Eiler, Tim Gorbauch und Alina Reissenberger den Fall Michele und suchen gemeinsam mit dem "Spiegel" und paper trail media nach Hinweisen auf ihren Verbleib. Jetzt streamen im ZDF.

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