Melania Trump bestreitet Epstein-Kontakte: "Nie befreundet"

First Lady äußert sich:Melania Trump: "Ich war nie mit Epstein befreundet"
Bisher stand vor allem ihr Ehemann Donald Trump in der Kritik, mehr Kontakte zum Epstein-Netzwerk gehabt zu haben, als zugegeben. Nun hat sich die First Lady zu Epstein geäußert.
Die US-amerikanische First Lady Melania Trump hat eine engere Beziehung zu dem Sexualstraftäter Jeffrey Epstein dementiert. "Ich war nie mit Epstein befreundet", sagte sie in einer eigens anberaumten Presseerklärung im Weißen Haus. Auch sei sie nie auf seiner Privatinsel oder in einem seiner Flugzeuge gewesen. Was genau die First Lady zu dem Statement veranlasste, war zunächst unklar. Fragen von Journalisten beantwortete die First Lady nicht.
Eine echte Beziehung zu Epstein habe es aber nicht gegeben. Trump sagte weiter, die falschen Behauptungen zu ihrer Person und einer Verbindung zu Epstein müssten sofort aufhören. Gemeinsam mit ihren Anwälten werde sie dagegen vorgehen.
Melania bestreitet Kenntnis von Taten
Die Präsidentengattin hatte überdies in einer Mitteilung Verbindungen zu Epstein und Kenntnisse über seine Taten bestritten. Sie forderte am Donnerstag eine Anhörung des Kongresses für die Opfer Epsteins.
Trump schrieb weiter: "Diejenigen, die über mich lügen, entbehren jeglicher ethischer Standards, Demut und Respekt." Sie weise die bösartigen Versuche, ihren Ruf zu schädigen, entschieden zurück.
Demokraten-Vorwurf: Zurückhaltung von Trump-Akten
Der Sexualstraftäter Epstein nahm sich 2019 in einem Gefängnis in New York das Leben, bevor er wegen des mutmaßlichen Missbrauchs zahlreicher Mädchen und junger Frauen verurteilt werden konnte. Bereits 2008 war er wegen eines Sexualdelikts schuldig gesprochen worden. Der heutige US-Präsident Donald Trump war mit Epstein befreundet, überwarf sich nach eigenen Angaben jedoch vor Jahren mit ihm.
Die US-Demokraten werfen dem Justizministerium vor, Akten über Präsident Trump im Zusammenhang mit Jeffrey Epstein zurückzuhalten. Donald Trump bestritt ein Fehlverhalten wiederholt.
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