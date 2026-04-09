Melania Trump bestreitet Epstein-Kontakte: "Nie befreundet"

Bisher stand vor allem ihr Ehemann Donald Trump in der Kritik, mehr Kontakte zum Epstein-Netzwerk gehabt zu haben, als zugegeben. Nun hat sich die First Lady zu Epstein geäußert.

Die First Lady der USA hat sich in einem seltenen Statement zu ihrer Verbindung zum Sexualstraftäter Jeffrey Epstein geäußert. Sie habe keine Verbindungen zu ihm und sprach von Lügen. 09.04.2026 | 1:00 min

Die US-amerikanische First Lady Melania Trump hat eine engere Beziehung zu dem Sexualstraftäter Jeffrey Epstein dementiert. "Ich war nie mit Epstein befreundet", sagte sie in einer eigens anberaumten Presseerklärung im Weißen Haus. Auch sei sie nie auf seiner Privatinsel oder in einem seiner Flugzeuge gewesen. Was genau die First Lady zu dem Statement veranlasste, war zunächst unklar. Fragen von Journalisten beantwortete die First Lady nicht.

Donald und ich wurden von Zeit zu Zeit zu denselben Partys wie Epstein eingeladen, da sich gesellschaftliche Kreise in New York City und Palm Beach häufig überschneiden. „ Melania Trump, First Lady der USA

Das US-Justizministerium hat weitere FBI-Dokumente der Epstein-Akten veröffentlicht. Darin enthalten sind auch Vorwürfe gegen US-Präsident Donald Trump. 06.03.2026 | 0:23 min

Eine echte Beziehung zu Epstein habe es aber nicht gegeben. Trump sagte weiter, die falschen Behauptungen zu ihrer Person und einer Verbindung zu Epstein müssten sofort aufhören. Gemeinsam mit ihren Anwälten werde sie dagegen vorgehen.

Melania bestreitet Kenntnis von Taten

Die Präsidentengattin hatte überdies in einer Mitteilung Verbindungen zu Epstein und Kenntnisse über seine Taten bestritten. Sie forderte am Donnerstag eine Anhörung des Kongresses für die Opfer Epsteins.

Die Lügen, die mich mit dem schändlichen Jeffrey Epstein in Verbindung bringen, müssen heute ein Ende haben. „ Melania Trump, First Lady der USA

Trump schrieb weiter: "Diejenigen, die über mich lügen, entbehren jeglicher ethischer Standards, Demut und Respekt." Sie weise die bösartigen Versuche, ihren Ruf zu schädigen, entschieden zurück.

Politiker, Künstler und Reiche sind verstrickt in das Missbrauchsnetzwerk von Jeffrey Epstein. Doch wie gelang dem Sexualstraftäter der Aufstieg in den Kreis der Mächtigen? 05.03.2026 | 43:41 min

Demokraten-Vorwurf: Zurückhaltung von Trump-Akten

Der Sexualstraftäter Epstein nahm sich 2019 in einem Gefängnis in New York das Leben, bevor er wegen des mutmaßlichen Missbrauchs zahlreicher Mädchen und junger Frauen verurteilt werden konnte. Bereits 2008 war er wegen eines Sexualdelikts schuldig gesprochen worden. Der heutige US-Präsident Donald Trump war mit Epstein befreundet, überwarf sich nach eigenen Angaben jedoch vor Jahren mit ihm.

Die US-Demokraten werfen dem Justizministerium vor, Akten über Präsident Trump im Zusammenhang mit Jeffrey Epstein zurückzuhalten. Donald Trump bestritt ein Fehlverhalten wiederholt.

Das Zurückhalten von Dokumenten wäre ein schwerer Verstoß gegen das verabschiedete Gesetz, das das Justizministerium alle Dokumente veröffentlichen muss, sagt US-Korrespondent Elmar Theveßen. 25.02.2026 | 14:07 min

Quelle: dpa, AFP