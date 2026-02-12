US-Justizministerin Bondi im Epstein-Kreuzverhör: So lief es

Abgeordnete befragen US-Justizministerin:Fünf Stunden Epstein-Kreuzverhör: Wie es für Pam Bondi lief
von Beatrice Steineke, Washington, D.C.
Demokraten werfen Justizministerin Bondi im Epstein-Fall Vertuschung vor. Sie verteidigt ihre Linie und nennt Donald Trump den transparentesten Präsidenten der US-Geschichte.
"An die Epstein-Überlebenden, wer von ihnen möchte noch mit dem Justizministerium sprechen", auf die Frage des demokratischen Abgeordneten Dan Goldman heben alle zehn Frauen die Hand, die als Epstein-Überlebende nur ein paar Reihen hinter Pam Bondi sitzen.
Vor dem Justizausschuss des US-Repräsentantenhauses muss Bondi Fragen zu ihrer Führung beantworten. Seit einem Jahr steht sie an der Spitze des US-Justizministeriums.
Die Abgeordneten sprechen immer wieder die Epstein-Überlebenden direkt an. Immer wieder signalisieren diese schweigend: Wir wollen unsere Geschichten gegenüber dem Ministerium aussagen.
Bondi wird nicht einen Blick auf die Frauen hinter ihr werfen - nicht in fünf Stunden Befragung.
Justizministerin Bondi: Transparenteste Präsidentschaft in US-Geschichte
In der teils hitzigen Diskussion steht ein Thema klar im Mittelpunkt: die Epstein-Akten. Der Druck auf Bondi wurde immer größer. Erst veröffentlichte ihr Ministerium mehr als drei Millionen Dokumente über einen Monat nach der Frist. Dann tauchten darin sensible Daten von Opfern auf, die so in der Öffentlichkeit und in ihrem Umfeld geoutet wurden.
Vor den Epstein-Überlebenden im Raum rief Bondi dazu auf, jegliche Hinweise an ihr Ministerium zu geben. Sensible Daten seien "versehentlich" veröffentlicht worden. Insgesamt verteidigte sie ihre Führung und US-Präsident Donald Trump.
Auf die Rückfrage einer Abgeordneten, ob Donald Trump die langjährige Vertraute von Epstein begnadigen sollte, antwortete Bondi: "Ghislaine Maxwell stirbt hoffentlich im Gefängnis." Zuletzt verweigerte Maxwell eine Aussage im Repräsentantenhaus und verlangte zuvor rechtliche Immunität.
Demokraten werfen Bondi Vertuschung vor
Ein demokratischer Abgeordneter fragte, ob minderjährige Mädchen auf einer der Partys waren, die Donald Trump mit Epstein besuchte. Bondi antwortete: "Es gibt keine Beweise dafür, dass Donald Trump eine Straftat begangen hat. Das wissen alle."
Dann zeigte der Demokrat Ted Lieu ein Dokument aus den Epstein-Akten als Beweis. Darin gebe es Hinweise auf einen Zeugen. Er berichtet, eine Frau habe behauptet, von Trump vergewaltigt worden zu sein. Bondi sollte dringend diesen Zeugen finden.
Bondi habe gerade unter Eid gelogen und sollte zurücktreten. Die Justizministerin kontert, das sei eine Lüge.
Weitere Demokraten bemängelten: Laut Epstein-Akten-Transparenz-Gesetz hätten alle Unterlagen nach 30 Tagen veröffentlicht werden müssen. Das Ministerium habe aber 75 Tage gebraucht, nur teilweise Unterlagen freigegeben und die Schwärzungen würden Täter und nicht Opfer schützen.
Republikaner zeigen sich gespalten
Es gab Stimmen aus der Republikanischen Partei, die Bondi für ihre Arbeit, etwa die Bekämpfung von Kriminalitätszahlen, lobten. Zudem sei auch unter demokratischen Ex-Präsidenten wie Bill Clinton oder Barack Obama keine Aufklärung im Fall Epstein passiert.
Andere Republikaner äußerten offen Kritik:
Abgeordnete Nancy Mace hatte das Epstein-Akten-Transparenz-Gesetz mit vorangetrieben - zusammen mit ihrem Parteikollegen Thomas Massie. Der Republikaner ist schon länger einer der lautesten Kritiker der aktuellen US-Regierung.
Zusammen mit anderen Abgeordneten habe er mehrere Namen von mutmaßlichen Epstein-Komplizen aufgedeckt. Sie seien in den Unterlagen unkenntlich gemacht. Bondi reagierte: Einige dieser Namen wurden nachträglich veröffentlicht und bezeichnete Massie als "gescheiterten Politiker" und "Heuchler".
Kongressmitglieder dürfen Epstein-Akten einsehen
US-Justizministerin Bondi antwortete oft nicht direkt auf die Fragen zu Epstein. Häufig versuchte sie auf ein angebliches Fehlverhalten der Fragenden abzulenken. Doch der Druck auf sie dürfte nicht weniger werden.
Die New York Times berechnete: Wenn 50 Reporter jeden Tag 500 Seiten der Epstein-Akten lesen würden, bräuchten sie vier Monate. Nach und nach sollen auch alle Mitglieder des US-Kongresses die ungeschwärzten Dokumente einsehen können. Neue Erkenntnisse kommen also in jedem Fall.
Beatrice Steineke ist Korrespondentin im ZDF-Studio Washington, D.C.
