Trump-Kritiker Comey: US-Gericht weist Anklage gegen Ex-FBI-Chef ab

Ex-FBI-Chef Comey galt als scharfer Kritiker von US-Präsident Trump. Nun hat ein US-Gericht eine Anklage gegen ihn zurückgewiesen.

Früherer FBI-Chef Comey, Archivbild Quelle: dpa

Ein US-Bundesgericht hat eine Anklage gegen einen scharfen Kritiker von US-Präsident Donald Trump, Ex-FBI-Chef James Comey, abgewiesen. Das Gericht begründete dies damit, dass die mit dem Verfahren befasste Staatsanwältin Lindsey Halligan durch das US-Justizministerium nicht hätte ernannt werden dürfen.

US-Präsident Trump hatte das Justizministerium öffentlich dazu gedrängt, seine politischen Gegner zu verfolgen. Im September nahmen die Behörden dann Ex- FBI-Chef Comey ins Visier. 26.09.2025 | 2:31 min

Ex-FBI-Chef Comey wurde 2017 von Trump entlassen

Comeys Anwälte hatten schon früher kritisiert, dass es sich bei der Strafverfolgung ihres Mandanten um einen von Trump angeordneten Racheakt handele. Der damalige FBI-Direktor hatte rund um Trumps Wahlsieg 2016 zu Vorwürfen einer russischen Einmischung in die Abstimmung ermittelt und wurde nach dessen Einzug ins Weiße Haus im Frühling 2017 von diesem entlassen.

In den USA ist der ehemalige FBI-Chef und Trump-Kritiker James Comey im Septemeber wegen angeblich "schwerer Straftaten" angeklagt worden. "Es geht um angebliche Falschaussagen", berichtete ZDF-Korrespondent Elmar Theveßen. 26.09.2025 | 3:42 min

Auch Verfahren gegen Generalstaatsanwältin abgewiesen

Ebenfalls abgewiesen wurde am Montag ein Verfahren gegen die New Yorker Generalstaatsanwältin Letitia James. Sie hatte 2024 in einem Zivilverfahren erreicht, dass der heutige Präsident und seine Trump Organization wegen Finanzbetrugs verurteilt wurden. Staatsanwältin Halligan gab im Oktober bekannt, dass James sich wegen Bankbetrugs verantworten solle, da sie bei einem Hauskauf 2023 ihre neue Immobilie fälschlicherweise als Erstwohnsitz angegeben haben soll.