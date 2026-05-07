Epstein: Gericht veröffentlicht mutmaßlichen Abschiedsbrief

"New York Times" beantragte Freigabe:US-Gericht veröffentlicht angeblichen Epstein-Abschiedsbrief
Ein New Yorker Gericht hat einen angeblichen Abschiedsbrief des verstorbenen Sexualstraftäters Jeffrey Epstein veröffentlicht. Unklar bleibt, wie glaubwürdig das Dokument ist.
Ein Richter hat eine Notiz von Jeffrey Epstein freigegeben, die dessen Zellengenosse nach dem ersten mutmaßlichen Selbstmordversuch des verurteilten Sexualstraftäters gefunden haben will.
US-Bezirksrichter Kenneth Karas ordnete die Freigabe des Dokuments an nach einem Antrag der "New York Times" an. Auch weitere Dokumente in einem anderen Fall, der Epsteins Zellengenossen Nicholas Tartaglione betrifft, waren Teil der Anfrage.
Die Echtheit des Schreibens lässt sich nicht unabhängig überprüfen. Bislang war das Dokument nicht Teil der Untersuchungen des US-Justizministeriums.
Mitinsasse soll Notiz seinen Anwälten gegeben haben
Epsteins Zellengenosse soll das Schreiben nach einem ersten mutmaßlichen Suizidversuch des Sexualstraftäters im Juli 2019 in einem Comic gefunden haben, berichtet die "New York Times" unter Berufung auf den Mitinsassen.
Das Schreiben soll er seinen Anwälten gegeben haben, um Vorwürfe zu entkräften, er habe Epstein angegriffen. In dem Dokument, das aus der Feder des verurteilten Sexualstraftäters stammen soll, heißt es:
Es sei "ein Privileg, sich den Zeitpunkt für den Abschied selbst aussuchen zu können". Weiter heißt es dort:
Epstein: Mutmaßlicher Abschiedsbrief jahrelang versiegelt
Der Verfasser des Schreibens kommt zu dem Schluss: "KEIN SPASS" - das sind die einzigen unterstrichenen Wörter. Weiter heißt es in dem Dokument, ebenfalls in Großbuchstaben: "LOHNT SICH NICHT!!". Das Schreiben erwähnt weder Epsteins Namen noch ist es unterschrieben.
Die Notiz war fast fünf Jahre lang versiegelt. Nur wenige Menschen wussten von ihrer Existenz, bis Tartaglione, ein ehemaliger Polizist, sie im vergangenen Jahr in einem Podcast erwähnte. Tartaglione verbüßt derzeit eine lebenslange Haftstrafe, weil er vier Menschen tötete.
Epstein bekannte sich teilweise schuldig
Der Multimillionär Epstein hatte über Jahre einen Missbrauchsring betrieben, dem zahlreiche junge Frauen und Minderjährige zum Opfer fielen. Unter seinen Klienten sollen viele einflussreiche Menschen gewesen sein.
Vor fast 20 Jahren kamen erste Vorwürfe vor Gericht und Epstein bekannte sich in bestimmten Punkten schuldig. Jahre später wurde der Fall neu aufgerollt und der Multimillionär wieder festgenommen.
Noch bevor ein mögliches weiteres Urteil gefällt werden konnte, starb der Finanzier am 10. August 2019 im Alter von 66 Jahren in seiner Gefängniszelle. Im Obduktionsbericht wurde Suizid als Todesursache genannt.
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