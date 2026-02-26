  3. Merkliste
  4. Suche
Politik
Ausland

Epstein-Affäre: Chef des Weltwirtschaftsforums tritt zurück

Eilmeldung
vor 16 Minuten
Epstein-Skandal: Chef des Weltwirtschaftsforums tritt zurück
Eilmeldung

Ehemaliger norwegischer Minister Brende:Epstein-Skandal: Chef des Weltwirtschaftsforums tritt zurück

|

Der Präsident des Weltwirtschaftsforums, Børge Brende, tritt von seinem Amt zurück. Das WEF hatte Anfang Februar eine Untersuchung der Verbindungen zu Epstein angekündigt.

Präsident des World Economic Forum (WEF), Börge Brende, hält eine Rede während des World Economic Forums in Davos am 20. Januar 2026. (Archiv)

Präsident des World Economic Forum (WEF), Börge Brende, hält eine Rede während des World Economic Forums in Davos am 20. Januar 2026. (Archiv)

Quelle: Imago

Im Zusammenhang mit dem Skandal um den verstorbenen US-Sexualstraftäter Jeffrey Epstein ist der Präsident des Weltwirtschaftsforums (WEF), Börge Brende, zurückgetreten. Der ehemalige norwegische Außenminister teilte am Donnerstag mit, "nach sorgfältiger Abwägung" habe er sich entschieden zurückzutreten. Für das WEF sei es "der richtige Zeitpunkt, seine wichtige Arbeit ohne Ablenkung fortzusetzen". 

Das WEF hatte Anfang Februar eine Untersuchung der Verbindungen von Brende zu Epstein angekündigt. Zuvor hatte das US-Justizministerium zahlreiche weitere Dokumente zum Fall Epstein veröffentlicht. 

Quelle: AFP, dpa, Reuters