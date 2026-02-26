Epstein-Affäre: Chef des Weltwirtschaftsforums tritt zurück

Präsident des World Economic Forum (WEF), Börge Brende, hält eine Rede während des World Economic Forums in Davos am 20. Januar 2026. (Archiv)

Im Zusammenhang mit dem Skandal um den verstorbenen US-Sexualstraftäter Jeffrey Epstein ist der Präsident des Weltwirtschaftsforums (WEF), Börge Brende, zurückgetreten. Der ehemalige norwegische Außenminister teilte am Donnerstag mit, "nach sorgfältiger Abwägung" habe er sich entschieden zurückzutreten. Für das WEF sei es "der richtige Zeitpunkt, seine wichtige Arbeit ohne Ablenkung fortzusetzen".