Epstein-Affäre: Chef des Weltwirtschaftsforums tritt zurück

Ehemaliger norwegischer Minister Brende:Epstein-Skandal: Chef des Weltwirtschaftsforums tritt zurück
Der Präsident des Weltwirtschaftsforums, Børge Brende, tritt von seinem Amt zurück. Das WEF hatte Anfang Februar eine Untersuchung der Verbindungen zu Epstein angekündigt.
Im Zusammenhang mit dem Skandal um den verstorbenen US-Sexualstraftäter Jeffrey Epstein ist der Präsident des Weltwirtschaftsforums (WEF), Börge Brende, zurückgetreten. Der ehemalige norwegische Außenminister teilte am Donnerstag mit, "nach sorgfältiger Abwägung" habe er sich entschieden zurückzutreten. Für das WEF sei es "der richtige Zeitpunkt, seine wichtige Arbeit ohne Ablenkung fortzusetzen".
Das WEF hatte Anfang Februar eine Untersuchung der Verbindungen von Brende zu Epstein angekündigt. Zuvor hatte das US-Justizministerium zahlreiche weitere Dokumente zum Fall Epstein veröffentlicht.