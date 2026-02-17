Im Zuge der Epstein-Affäre gibt es den nächsten prominenten Rücktritt: Die US‑Hotelkette Hyatt erklärte, dass Verwaltungsratschef Thomas Pritzker sein Amt niederlegt.

Das Logo der Hotelkette Hyatt an einem Regency Hotel in Düsseldorf. (Archiv) Quelle: dpa

Der Verwaltungsratschef der Hotelkette Hyatt tritt wegen seiner Verbindungen zu dem verurteilten Sexualstraftäter Jeffrey Epstein zurück. Der 75-jährige Thomas Pritzker erklärte am Montag, er habe im Umgang mit Epstein und dessen Partnerin Ghislaine Maxwell ein "furchtbares Urteilsvermögen" an den Tag gelegt. Er habe den Kontakt aufrechterhalten und sich nicht früh genug distanziert, dafür gebe es keine Entschuldigung.

Gute Unternehmensführung bedeutet auch, Hyatt zu schützen, insbesondere im Zusammenhang mit meiner Verbindung zu Jeffrey Epstein und Ghislaine Maxwell, die ich zutiefst bedauere. „ Thomas Pritzker, Verwaltungsratschef der Hotelkette Hyatt

Zahlreiche Epstein-Verbindungen zu Politik und Wirtschaft

Pritzker hatte den Posten des Chairman seit 2004 inne und begleitete unter anderem den Börsengang des Unternehmens. Hyatt-Vorstandschef Mark Hoplamazian werde das Amt als Verwaltungsratschef mit sofortiger Wirkung übernehmen, teilte das Unternehmen mit.

Die Veröffentlichung Zehntausender Gerichtsdokumente zum Fall Epstein hat Verbindungen des Sexualstraftäters zu zahlreichen Größen aus Politik, Wirtschaft und Wissenschaft offenbart. Epstein hatte über Jahre hinweg einen Ring zur sexuellen Ausbeutung Minderjähriger unterhalten. Er wurde im Juli 2019 festgenommen und nahm sich den US-Behörden zufolge einen Monat später in einer New Yorker Gefängniszelle das Leben.

