Epstein: Razzia bei Ex-Ministerpräsident Jagland in Norwegen

Beamte haben die Wohnung von Thorbjørn Jagland in Norwegen durchsucht. Wegen seiner Kontakte zum Sexualstraftäter Jeffrey Epstein wird ihm schwere Korruption vorgeworfen.

Norwegens Ex-Regierungschef Thorbjørn Jagland steht wegen seiner Kontakte zu Jeffrey Epstein in der Kritik (Archivfoto). Quelle: dpa

Norwegische Beamte haben im Zusammenhang mit dem Missbrauchsskandal um Jeffrey Epstein mit der Durchsuchung der Wohnung des ehemaligen Ministerpräsidenten von Norwegen, Thorbjørn Jagland, in Oslo begonnen.

Das bestätigte Jaglands Anwalt der Zeitung "Verdens Gang". Demnach durchsuchten Beamte der Behörde zur Bekämpfung von Wirtschaftskriminalität auch Jaglands Haus an der norwegischen Ostküste.

Fall Epstein: Europarat hob Jaglands Immunität auf

Jagland war nach seiner Zeit als Ministerpräsident jahrelang Generalsekretär des Europarates sowie Vorsitzender des norwegischen Nobelkomitees gewesen. Am Mittwoch hatte der Europarat auf Wunsch Norwegens die Immunität in Bezug auf Jaglands Amtszeit als Generalsekretär der Menschenrechtsorganisation von 2009 bis 2019 aufgehoben.

Gegen Jagland wird aufgrund seiner Kontakte zum Sexualstraftäter Jeffrey Epstein wegen schwerer Korruption ermittelt. Er soll während seiner Zeit im Europarat in Epsteins Apartments in Paris und New York übernachtet und in dessen Anwesen in Palm Beach Urlaub gemacht haben.

Jaglands Anwalt sagte der Nachrichtenagentur NTB, sein Mandant arbeite mit der zuständigen Ermittlungsbehörde zusammen, meine aber nicht, dass Umstände vorliegen, die zu einer Strafverfolgung führen.

Epstein missbrauchte wohl mehr als tausend Frauen und Mädchen

Der bis in höchste Kreise von Politik und Wirtschaft vernetzte US-Investor Jeffrey Epstein soll mehr als tausend Minderjährige und junge Frauen missbraucht und teils an Prominente weitergereicht haben. Er war 2008 wegen Anstiftung einer Minderjährigen zur Prostitution verurteilt worden.

2019 wurde er wegen des Verdachts auf sexuellen Missbrauch von Minderjährigen festgenommen und beging nach offiziellen Angaben in seiner New Yorker Gefängniszelle Suizid. Zuletzt veröffentlichte das US-Justizministerium etliche Ermittlungsakten, in denen die Namen zahlreicher Prominente und Politiker auftauchen.

Quelle: dpa, AFP