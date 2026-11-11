Nach dem Tod der 13-jährigen Lisa ist der Tatverdächtige seinen Verletzungen erlegen. Er hatte laut Polizei versucht, sich selbst zu erschießen.

Die 13-jährige Lisa wurde in einem Haus in Brandenburg tot aufgefunden. Quelle: dpa | Marco Porzig

Der Tatverdächtige im Fall Lisa ist tot. Der 22-Jährige ist am Morgen um 6.25 Uhr in einem Krankenhaus gestorben, wie der Sprecher der Staatsanwaltschaft Berlin, Alan Bauer, auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur mitteilte. Zuvor hatte der "Tagesspiegel" berichtet, dass der 22-jährige Mann seine schweren Verletzungen nicht überlebt hat.

Die vermisste 13-jährige Lisa aus Berlin ist tot. Ihre Leiche wurde in einem leerstehenden Haus in Brandenburg entdeckt. Ermittler gehen von einem Gewaltverbrechen aus. 09.11.2026 | 0:36 min

Polizei: Verdächtiger wollte sich erschießen

Der Verdächtige wurde am Sonntag in dem Haus in Brandenburg gefasst, in dem die Leiche von Lisa lag. Er wollte sich erschießen, als die Polizei vor dem Gebäude in Bad Freienwalde auftauchte. Er soll lebensgefährliche Kopfverletzungen erlitten haben, wie es aus Polizeikreisen hieß.

Der Mann kam in ein Krankenhaus und wurde dort seitdem intensivmedizinisch behandelt. Sein Leichnam soll nun obduziert werden, wie Staatsanwaltschaftssprecher Bauer sagte. Es gehöre zu den Ermittlungen im Fall Lisa, dass die genaue Todesursache des Verdächtigen herausgefunden werde.

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Verdächtiger war vorbestraft

Nach Lisa war zuvor tagelang gesucht worden, Ermittler gingen bereits vor dem Fund ihrer Leiche und des Verdächtigen von einem Verbrechen aus. Den Ermittlern zufolge soll der 22-Jährige das Mädchen getötet haben. Mutmaßlich handelte es sich bei ihr um ein Zufallsopfer des Manns.

Der Tatverdächtige war polizeibekannt und vorbestraft. Seit dem 5. November 2026 war er laut Staatsanwaltschaft Berlin rechtskräftig durch das Amtsgericht Passau zu einer Bewährungsstrafe von einem Jahr verurteilt gewesen. Sie korrigierte damit frühere Angaben, wonach der Mann nicht vorbestraft war.

Die Verurteilung in Passau sei noch nicht im Bundeszentralregister hinterlegt worden und habe der Staatsanwaltschaft Berlin nicht vorgelegen, so die Behörde. Die Staatsanwaltschaft Passau habe im November 2025 das Mobiltelefon des Verdächtigen sichergestellt, auf dem sich mehr als 900 kinderpornografische Dateien befunden hätten.