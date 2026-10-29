DRK-Zentrum in Luckenwalde :Wie sich Deutschland für den Ernstfall aufstellt
von Jan Meier
Von Fluten bis zu möglichen Zivilschutzlagen: Das DRK eröffnet in Brandenburg ein neues Zentrum für den Bevölkerungsschutz. Es soll Deutschland widerstandsfähiger machen.
Wenn Hochwasser ganze Regionen von der Außenwelt abschneiden, Waldbrände Infrastruktur zerstören oder Tausende Menschen kurzfristig untergebracht werden müssen, entscheidet oft die Logistik darüber, wie schnell Hilfe ankommt. Mit dem neuen Bevölkerungsschutz-Hub des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) in Luckenwalde soll Deutschland für solche Lagen besser gerüstet sein. Bundesinnenminister Alexander Dobrindt (CSU) will das Logistikzentrum an diesem Donnerstag eröffnen.
Der neue Standort bündelt zentrale Fähigkeiten des DRK an einem Ort. Er dient nicht nur als Drehscheibe für Hilfsgüter, sondern auch für Ausbildung, Übungen und die Vorbereitung großer Einsätze. Ziel ist es, Material und Einsatzkräfte im Ernstfall schneller verfügbar zu machen.
Lehren aus Ahrtal, Pandemie und Ukraine-Krieg
Für Deutschland ist das Zentrum vor allem ein Baustein für mehr Krisenfestigkeit. Die Flutkatastrophe im Ahrtal, die Corona-Pandemie, große Waldbrände und die Aufnahme von Geflüchteten haben gezeigt, wie schnell bestehende Kapazitäten an ihre Grenzen stoßen können.
Nach Einschätzung des DRK besteht insbesondere bei der sogenannten Durchhaltefähigkeit Nachholbedarf. Gemeint ist die Fähigkeit, Menschen und Infrastruktur nicht nur für wenige Stunden oder Tage, sondern über Wochen und Monate hinweg zu versorgen. Dazu gehören Notunterkünfte, medizinische Versorgung, Trinkwasser, Stromerzeugung und Verpflegung.
Viele der dafür benötigten Spezialressourcen lassen sich nicht erst im Katastrophenfall beschaffen. Sie müssen bereits vorbereitet, gelagert und der Umgang mit ihnen muss regelmäßig geübt werden.
DRK-Bevölkerungsschutz-Hub Luckenwalde
Auch für den Zivilschutz gedacht
Eine wachsende Rolle spielt dabei der Zivilschutz. Mit dem russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine ist die Frage zurückgekehrt, wie Deutschland seine Bevölkerung in außergewöhnlichen Krisen- und Konfliktlagen schützen kann.
Das DRK verweist darauf, dass Hilfsorganisationen in solchen Situationen einen gesetzlichen Auftrag zum Schutz und zur Versorgung der Zivilbevölkerung haben. Der neue Standort soll dafür die logistischen Voraussetzungen verbessern.
Die Bedeutung des Zentrums reicht dabei über Deutschland hinaus. Von Luckenwalde aus sollen künftig Hilfsgüter für internationale Einsätze in Katastrophengebieten weltweit bereitgestellt werden. Damit stärkt das DRK nach eigenen Angaben seine Fähigkeit, national und international schneller auf Notlagen zu reagieren.
Der Bevölkerungsschutz bleibt eine Baustelle
Trotz neuer Investitionen sehen Fachleute weiterhin Schwächen im deutschen Bevölkerungsschutz. Das System stützt sich traditionell stark auf ehrenamtliches Engagement. Hilfsorganisationen werben seit Jahren für mehr Personal, eine bessere materielle Ausstattung und langfristig gesicherte Finanzierung.
Zugleich verändern sich die Risiken. Neben Naturkatastrophen rücken lang anhaltende Stromausfälle, Extremwetterlagen und hybride Bedrohungen stärker in den Fokus.
Wie Behörden und Hilfsorganisationen solche Szenarien bewältigen können, soll auch eine groß angelegte Bevölkerungsschutzübung in der Lausitz zeigen, zu der auch Bundesinnenminister Dobrindt erwartet wird. Dort trainieren Einsatzkräfte den Umgang mit komplexen Krisenlagen.
Zeichen der Zeitenwende
Das neue Zentrum in Luckenwalde löst die Probleme des Bevölkerungsschutzes nicht allein. Es steht jedoch für einen Kurswechsel: Nach Jahren, in denen Schutzstrukturen eher abgebaut wurden, investieren Bund und Hilfsorganisationen wieder stärker in Vorsorge, Reserven und logistische Fähigkeiten.
Jan Meier berichtet aus dem ZDF-Landesstudio in Brandenburg.
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