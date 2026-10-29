Von Fluten bis zu möglichen Zivilschutzlagen: Das DRK eröffnet in Brandenburg ein neues Zentrum für den Bevölkerungsschutz. Es soll Deutschland widerstandsfähiger machen.

Im brandenburgischen Luckenwalde soll heute das größte und modernste Bevölkerungsschutzzentrum Deutschlands eröffnet werden. Es soll unter anderem die Bereitstellung von Hilfsgütern übernehmen. 29.10.2026 | 0:23 min

Wenn Hochwasser ganze Regionen von der Außenwelt abschneiden, Waldbrände Infrastruktur zerstören oder Tausende Menschen kurzfristig untergebracht werden müssen, entscheidet oft die Logistik darüber, wie schnell Hilfe ankommt. Mit dem neuen Bevölkerungsschutz-Hub des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) in Luckenwalde soll Deutschland für solche Lagen besser gerüstet sein. Bundesinnenminister Alexander Dobrindt (CSU) will das Logistikzentrum an diesem Donnerstag eröffnen.

Der neue Standort bündelt zentrale Fähigkeiten des DRK an einem Ort. Er dient nicht nur als Drehscheibe für Hilfsgüter, sondern auch für Ausbildung, Übungen und die Vorbereitung großer Einsätze. Ziel ist es, Material und Einsatzkräfte im Ernstfall schneller verfügbar zu machen.

Seit Jahren fehlen Personal, Ausrüstung und Geld beim zivilen Bevölkerungsschutz. Im Mai hat das Kabinett einen Pakt über 10 Milliarden Euro beschlossen. "Es reicht nicht", sagt der Präsident des Deutschen Landkreistags Achim Brötel, CDU. 14.09.2026 | 6:25 min

Lehren aus Ahrtal, Pandemie und Ukraine-Krieg

Für Deutschland ist das Zentrum vor allem ein Baustein für mehr Krisenfestigkeit. Die Flutkatastrophe im Ahrtal, die Corona-Pandemie, große Waldbrände und die Aufnahme von Geflüchteten haben gezeigt, wie schnell bestehende Kapazitäten an ihre Grenzen stoßen können.

Nach Einschätzung des DRK besteht insbesondere bei der sogenannten Durchhaltefähigkeit Nachholbedarf. Gemeint ist die Fähigkeit, Menschen und Infrastruktur nicht nur für wenige Stunden oder Tage, sondern über Wochen und Monate hinweg zu versorgen. Dazu gehören Notunterkünfte, medizinische Versorgung, Trinkwasser, Stromerzeugung und Verpflegung.

Viele der dafür benötigten Spezialressourcen lassen sich nicht erst im Katastrophenfall beschaffen. Sie müssen bereits vorbereitet, gelagert und der Umgang mit ihnen muss regelmäßig geübt werden.

DRK-Bevölkerungsschutz-Hub Luckenwalde

Größe Rund 34.000 Quadratmeter Fläche

Kombination aus Logistikzentrum, Ausbildungs- und Übungsstandort Kapazitäten Platz für bis zu 15.000 Europaletten

Mehr als 120 Spezialfahrzeuge

Über 20 hauptamtliche Beschäftigte

Zielgröße: rund 40 Ehrenamtliche für die Logistikgruppe Gelagerte Ausstattung Großzelte und Notunterkünfte

Mobile Arztpraxen und medizinisches Material

Trinkwasseraufbereitungsanlagen

Sanitär- und Duschcontainer

Notstromaggregate bis 300 kVA

Hygieneartikel und Hilfsgüter für In- und Auslandseinsätze Besondere Ressource "Mobiles Betreuungsmodul 5000" (MBM 5000)

Unterbringung und Versorgung von bis zu 5.000 Menschen

Ausgelegt für länger andauernde Katastrophenlagen

Feldküche für bis zu 5.000 Personen mit drei warmen Mahlzeiten täglich Einsatzszenarien Hochwasser und Starkregen

Waldbrände

Lang anhaltende Stromausfälle

Evakuierungen

Aufnahme von Geflüchteten

Internationale Katastrophen- und Soforthilfe

Zivilschutzlagen im Verteidigungsfall

Fünf Jahre nach der verheerenden Flut schaut der Länderspiegel ins Ahrtal. Wie geht es den Menschen dort heute? Was hat sich beim Hochwasserschutz getan? 03.07.2026 | 26:45 min

Auch für den Zivilschutz gedacht

Eine wachsende Rolle spielt dabei der Zivilschutz. Mit dem russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine ist die Frage zurückgekehrt, wie Deutschland seine Bevölkerung in außergewöhnlichen Krisen- und Konfliktlagen schützen kann.

Das DRK verweist darauf, dass Hilfsorganisationen in solchen Situationen einen gesetzlichen Auftrag zum Schutz und zur Versorgung der Zivilbevölkerung haben. Der neue Standort soll dafür die logistischen Voraussetzungen verbessern.

Die Bedeutung des Zentrums reicht dabei über Deutschland hinaus. Von Luckenwalde aus sollen künftig Hilfsgüter für internationale Einsätze in Katastrophengebieten weltweit bereitgestellt werden. Damit stärkt das DRK nach eigenen Angaben seine Fähigkeit, national und international schneller auf Notlagen zu reagieren.

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Der Bevölkerungsschutz bleibt eine Baustelle

Trotz neuer Investitionen sehen Fachleute weiterhin Schwächen im deutschen Bevölkerungsschutz. Das System stützt sich traditionell stark auf ehrenamtliches Engagement. Hilfsorganisationen werben seit Jahren für mehr Personal, eine bessere materielle Ausstattung und langfristig gesicherte Finanzierung.

Zugleich verändern sich die Risiken. Neben Naturkatastrophen rücken lang anhaltende Stromausfälle, Extremwetterlagen und hybride Bedrohungen stärker in den Fokus.

Wie Behörden und Hilfsorganisationen solche Szenarien bewältigen können, soll auch eine groß angelegte Bevölkerungsschutzübung in der Lausitz zeigen, zu der auch Bundesinnenminister Dobrindt erwartet wird. Dort trainieren Einsatzkräfte den Umgang mit komplexen Krisenlagen.

"Meine Sorge ist, dass wir nur in Bundesoberbehörden investieren, und nicht in diejenigen, die am Ende des Tages Hilfe leisten" - Christian Reuter, Generalsekretär Deutsches Rotes Kreuz. 18.05.2026 | 4:41 min

Zeichen der Zeitenwende

Das neue Zentrum in Luckenwalde löst die Probleme des Bevölkerungsschutzes nicht allein. Es steht jedoch für einen Kurswechsel: Nach Jahren, in denen Schutzstrukturen eher abgebaut wurden, investieren Bund und Hilfsorganisationen wieder stärker in Vorsorge, Reserven und logistische Fähigkeiten.

Jan Meier berichtet aus dem ZDF-Landesstudio in Brandenburg.