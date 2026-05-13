Ehrenamt - Aktuelle Nachrichten und Hintergründe

Ehrenamt
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Ehrenamtliches Engagement ist in Deutschland weit verbreitet. In vielen Bereichen übernehmen Freiwillige Aufgaben, die nicht auf finanziellen Gewinn ausgerichtet sind, sondern darauf, anderen Menschen, einer Gemeinschaft oder der Umwelt zu helfen. So entstehen Angebote, die ohne diesen Einsatz oft nicht möglich wären. Gleichzeitig stehen viele Organisationen vor finanziellen Herausforderungen oder Nachwuchsmangel. ZDFheute informiert zum Thema: Aktuelle Nachrichten, Hintergründe und mehr in der Übersicht.
Aktuelle Nachrichten zum Thema Ehrenamt
Schwimmen:Stille Helden - 50 Jahre Ehrenamt bei der DLRGvon Claudia OberstVideo2:16
Nachrichten | heute journal update:Würdigung ehrenamtlicher Bürgermeistervon Svenja DohmeyerVideo2:16
Herausforderungen für kleine Gemeinden:Ehrenamtliche Bürgermeister: 24/7-Amt mit viel Idealismusvon Katrin Lindnermit Video2:31
Empfang von Kommunalpolitikern:Steinmeier fordert Stärkung von EhrenamtlichenVideo0:19
Nachrichten | heute - in Deutschland:Ehrung ehrenamtlicher Bürgermeistervon Katrin LindnerVideo1:59
Ukrainerin in Deutschland:"Lächeln und die Tränen vergessen"von Lilly Augustinmit Video2:01
Tag der Kinderhospizarbeit:Begleitung schwerstkranker Kinder und ihrer Familienvon Katja Schekatzmit Video5:14
Projekt in Bremen:"Helping Hands" - wenn Ehrenamt zum Schulfach wirdvon Nathalie Sieglermit Video2:05
Projekt in Bremen:Engagement als SchulfachVideo2:05
Oma und Opa im Ehrenamt:Wunschgroßeltern: Mehr als Kinderbetreuungvon Susanne Seidlmit Video2:57
Nachrichten | hallo deutschland:Mit Rebecca Immanuel an ihrem Rückzugsortvon Nico Pommerenke und Maria HuberVideo7:56
Nachrichten | heute - in Deutschland:Aufwind für kleine Skigebietevon Markus AustVideo1:54
Neue Studie der Universität Mannheim:Warum Mitgefühl glücklich machtvon Petra Ottomit Video2:00
Nachrichten | heute in Europa:Belgien: Medikamente für Bedürftigevon Miriam AmaloVideo2:11
Immer mehr Betroffene:Wie Menschen ohne Krankenversicherung Hilfe findenvon Ina Baltesmit Video2:07
Nachrichten | ZDF-Mittagsmagazin:Jugend in Deutschland: Bereit zu helfenvon Daniela SonntagVideo2:56
Ehrenamt: Drei Geschichten aus Deutschland
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Freiwilliges Engagement :Welches Ehrenamt passt zu mir?von Saadet CzapskiVideo3:07
Bei Unfällen und Schäden:Richtig versichert im Ehrenamtvon Bonnie Krusemit Video5:26
Tätigkeit hat viele Facetten:Ehrenamt: Wichtiger Einsatz fürs Gemeinwohlvon Wolfgang Dannermit Video28:36
Tafel in Sachsen schlägt Alarm:Kritik an Abschlagszahlungen für Ehrenamtlervon Anja Charletmit Video1:52