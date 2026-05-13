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Ehrenamt - Aktuelle Nachrichten und Hintergründe

Ehrenamt

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Ehrenamtliches Engagement ist in Deutschland weit verbreitet. In vielen Bereichen übernehmen Freiwillige Aufgaben, die nicht auf finanziellen Gewinn ausgerichtet sind, sondern darauf, anderen Menschen, einer Gemeinschaft oder der Umwelt zu helfen. So entstehen Angebote, die ohne diesen Einsatz oft nicht möglich wären. Gleichzeitig stehen viele Organisationen vor finanziellen Herausforderungen oder Nachwuchsmangel. ZDFheute informiert zum Thema: Aktuelle Nachrichten, Hintergründe und mehr in der Übersicht.

Aktuelle Nachrichten zum Thema Ehrenamt

  1. Breitensport - DLRG Merzig.

    Schwimmen:Stille Helden - 50 Jahre Ehrenamt bei der DLRG

    von Claudia Oberst
    Video2:16
  2. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier spricht beim Demokratieforum Kommunalpolitik mit dem Titel "Zukunft möglich machen" im Schloss Bellevue.

    Nachrichten | heute journal update:Würdigung ehrenamtlicher Bürgermeister

    von Svenja Dohmeyer
    Video2:16
  3. Politiker Luca Piwodda bei einer Wahlveranstaltung in Gartz (Oder)

    Herausforderungen für kleine Gemeinden:Ehrenamtliche Bürgermeister: 24/7-Amt mit viel Idealismus

    von Katrin Lindner
    mit Video2:31
  4. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier spricht beim Demokratieforum Kommunalpolitik mit dem Titel "Zukunft möglich machen" im Schloss Bellevue.

    Empfang von Kommunalpolitikern:Steinmeier fordert Stärkung von Ehrenamtlichen

    Video0:19
  5. Bürgermeister Ehrung

    Nachrichten | heute - in Deutschland:Ehrung ehrenamtlicher Bürgermeister

    von Katrin Lindner
    Video1:59
  6. Angela Rota

    Ukrainerin in Deutschland:"Lächeln und die Tränen vergessen"

    von Lilly Augustin
    mit Video2:01
  7. Eine Krankenschwester trägt ein pflegebedürftiges Kind bei einem Ausflug.

    Tag der Kinderhospizarbeit:Begleitung schwerstkranker Kinder und ihrer Familien

    von Katja Schekatz
    mit Video5:14
  8. Schüler und Schülerinnen einer Bremer Gesamtschule sitzen zusammen und lesen gemeinsam ein Buch.

    Projekt in Bremen:"Helping Hands" - wenn Ehrenamt zum Schulfach wird

    von Nathalie Siegler
    mit Video2:05
  9. Schüler und Schülerinnen einer Bremer Gesamtschule sitzen zusammen und lesen gemeinsam ein Buch.

    Projekt in Bremen:Engagement als Schulfach

    Video2:05
  10. Eine ältere Frau spielt mit einem Jungen, vor ihnen liegt ein Haufen Bauklötze auf dem Boden.

    Oma und Opa im Ehrenamt:Wunschgroßeltern: Mehr als Kinderbetreuung

    von Susanne Seidl
    mit Video2:57
  11. Schauspielerin Rebecca Immanuel im Interview

    Nachrichten | hallo deutschland:Mit Rebecca Immanuel an ihrem Rückzugsort

    von Nico Pommerenke und Maria Huber
    Video7:56
  12. Skigebiet Bödefeld Sauerland

    Nachrichten | heute - in Deutschland:Aufwind für kleine Skigebiete

    von Markus Aust
    Video1:54
  13. Blick von oben auf multiethnische Menschen, die sich die Hände reichen.

    Neue Studie der Universität Mannheim:Warum Mitgefühl glücklich macht

    von Petra Otto
    mit Video2:00
  14. ILLUSTRATION: Eine Hand hält Medikamente vor Euro-Scheinen

    Nachrichten | heute in Europa:Belgien: Medikamente für Bedürftige

    von Miriam Amalo
    Video2:11
  15. Symbolbild: Ein Hausarzt sitzt in einem Sprechzimmer seiner Hausarztpraxis an einem Schreibtisch neben einem Stethoskop und arbeitet am Computer.

    Immer mehr Betroffene:Wie Menschen ohne Krankenversicherung Hilfe finden

    von Ina Baltes
    mit Video2:07
  16. jugendfeuerwehr - symbolbild

    Nachrichten | ZDF-Mittagsmagazin:Jugend in Deutschland: Bereit zu helfen

    von Daniela Sonntag
    Video2:56

Ehrenamt: Drei Geschichten aus Deutschland

Matthias und Smilla stehen auf dem Schiff und schauen in die Kamera.

Ehrenamt - unersetzlich, unbezahlbar

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    von Saadet Czapski
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    Bei Unfällen und Schäden:Richtig versichert im Ehrenamt

    von Bonnie Kruse
    mit Video5:26
  3. Sechs übereinandergelegte Hände aus Vogelperspektive

    Tätigkeit hat viele Facetten:Ehrenamt: Wichtiger Einsatz fürs Gemeinwohl

    von Wolfgang Danner
    mit Video28:36
  4. Tafel der AWO in Schönebeck, Lebensmittel in Körben.

    Tafel in Sachsen schlägt Alarm:Kritik an Abschlagszahlungen für Ehrenamtler

    von Anja Charlet
    mit Video1:52

Nachwuchs im Ehrenamt

Jugendliche erteilt ehrenamtlich Hausaufgabenhilfe

Junge Menschen im Ehrenamt