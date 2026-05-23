Tag des Ehrenamts: Was engagierte Helfer antreibt

Das Ehrenamt hält die Gesellschaft zusammen. Doch Zeitdruck, Ungleichheit und Überforderung setzen den engagierten Helfenden zu. Warum der "Kitt" trotzdem noch trägt.

Zum Ehrentag besuchen Schülerinnen und Schüler ein Seniorenheim und lernen voneinander. Überraschung inklusive! 23.05.2026 | 2:14 min

Das Ehrenamt gilt als Kitt der Gesellschaft. Es organisiert Sportfeste und Blutspenden, begleitet Geflüchtete, hält Feuerwehren am Laufen oder sammelt Spenden für den guten Zweck. Doch dieser Kitt scheint brüchiger geworden zu sein.

Vereine klagen über fehlenden Nachwuchs, Vorstände finden keine Nachfolge mehr, vielerorts stemmen dieselben Menschen seit Jahren die Arbeit. Gleichzeitig engagieren sich laut aktuellem Freiwilligensurvey noch immer rund 27 Millionen Menschen in Deutschland freiwillig. Wie passt das zusammen?

Ohne ehrenamtliche Helfer würden viele Lebensmittelausgaben nicht funktionieren - wie hier bei der "Jungen Tafel" in Lübeck (Archiv). Quelle: dpa

Form des Engagements verändert sich

"Der These, dass sich Menschen nicht mehr engagieren, würde ich nicht folgen", sagt Lilian Schwalb, Geschäftsführerin des Bundesnetzwerks Bürgerschaftliches Engagement (BBE). Zwar sei das Engagement zuletzt leicht gesunken, insgesamt sei die Situation aber noch stabil. Besonders bemerkenswert: Gerade junge Menschen engagieren sich überdurchschnittlich häufig, betont sie.

Zum 77. Jahrestag des Grundgesetzes hat der Bundespräsident einen bundesweiten "Ehrentag" initiiert. In Mettmann kann man in Ehrenämter "hineinschnuppern" und herausfinden, was zu einem passt. 22.05.2026 | 1:56 min

Die Engagementquote- und -bereitschaft ist in den jüngeren Altersgruppen am höchsten. „ Lilian Schwalb, Bundesnetzwerks Bürgerschaftliches Engagement (BBE)

Das mache Mut für den gesellschaftlichen Zusammenhalt. Verändert habe sich weniger die Bereitschaft als vielmehr die Form des Engagements. Die klassische jahrzehntelange Vereinskarriere verliert in einigen Bereichen an Attraktivität. Stattdessen wünschen sich viele flexible, projektbezogene Beteiligung.

Lilian Schwalb vom Bundesnetzwerk Bürgerschaftliches Engagement (BBE) erklärt die Bedeutung des Ehrenamts und wie es gestärkt werden kann. 20.05.2026 | 6:28 min

Die Deutsche Stiftung für Engagement und Ehrenamt beobachtet, dass Menschen sich heute stärker engagieren wollen, wenn sie darin Sinn, Selbstverwirklichung oder persönliche Entwicklung sehen. Ehrenamt soll nicht nur Pflicht sein, sondern auch Freude machen.

Wenig Raum für langfristige Verpflichtungen im Leben

Dass dieser Aspekt entscheidend ist, bestätigt auch Julia Simonson, kommissarische Institutsleiterin am Deutschen Zentrum für Altersfragen (DZA):

Ehrenamtliches beziehungsweise freiwilliges Engagement wird anscheinend nur dann dauerhaft ausgeübt, wenn es auch Spaß macht. „ Julia Simonson, Deutsches Zentrum für Altersfragen (DZA)

Gleichzeitig seien Zeitmangel und berufliche Belastung die häufigsten Gründe, warum Menschen ein Engagement gar nicht erst aufnehmen oder wieder beenden.

Nele und Christopher möchten sich engagieren. Sie probieren Ehrenämter aus, auf der Suche nach der passenden Stelle. Was motiviert sie? 07.12.2025 | 27:30 min

Die moderne Arbeitswelt verschärft das Problem. Wer zwischen Vollzeitjob, Familie, Pflege von Angehörigen und permanenter Erreichbarkeit jongliert, findet oft kaum noch Raum für langfristige Verpflichtungen. Mobilität, befristete Arbeitsverhältnisse und häufige Wohnortwechsel erschweren zusätzlich stabile Vereinsbindungen.

Benefit der Helfenden: Mehr Zufriedenheit und Teilhabe

Dabei profitieren nicht nur Organisationen vom Ehrenamt, sondern auch die Engagierten selbst. Studien zeigen, dass Menschen, die sich freiwillig engagieren, sich weniger sozial ausgeschlossen fühlen. Gerade im Alter kann Engagement neue Teilhabe schaffen, wenn berufliche Kontakte wegfallen.

Die Universität Mannheim hat herausgefunden, dass Menschen, die anderen helfen, mehr Freude und Sinn in ihrem Leben erleben. 23.12.2025 | 2:00 min

Doch nicht alle Menschen haben dieselben Chancen, sich einzubringen. Engagement spiegelt gesellschaftliche Ungleichheiten wider. Zwar engagieren sich Frauen und Männer zahlenmäßig ähnlich stark, doch Führungspositionen werden weiterhin häufiger von Männern besetzt.

Menschen mit Migrationsgeschichte stoßen ebenso auf Hürden wie Menschen mit Behinderung oder geringerem Bildungsabschluss. Oft fehlen niedrigschwellige Zugänge oder schlicht das Gefühl, willkommen zu sein.

Die DLRG im saarländischen Merzig hat 50 ehrenamtliche Trainer. Viele engagieren sich seit Jahrzehnten. Jetzt übergeben sie den Staffelstab an die Jungen. 13.03.2026 | 2:16 min

Alltägliches Ehrenamt oft ungesehen

Hinzu kommt ein blinder Fleck der Anerkennungskultur: informelles Engagement. Wer Nachbarn unterstützt, Angehörige pflegt oder spontan Hilfe organisiert, taucht in keiner Vereinsstatistik auf. Gerade diese alltägliche Form des Einsatzes bleibt häufig unsichtbar, obwohl sie das gesellschaftliche Miteinander entscheidend trägt.

Wie Ehrenamt "entlohnt" wird Für bestimmte freiwillige Tätigkeiten gibt es steuerfreie Aufwandsentschädigungen. Manche Anerkennungen sind nicht finanzieller Art. Welche gibt es? Die Übungsleiterpauschale ... ... beträgt 3.300 Euro pro Jahr für pädagogische Tätigkeiten, zum Beispiel als Ausbilder, Erzieher, Betreuer, Trainer im Sportverein. Weitere Bereiche sind künstlerische Tätigkeiten oder Pflege von alten und kranken Menschen und Menschen mit Behinderungen. Die Ehrenamtspauschale ... ... beträgt 960 Euro pro Jahr. Darunter fallen alle ehrenamtlichen Tätigkeiten, die nicht unter den Bereich Übungsleiter fallen; dazu zählen unter anderem Vorstandsarbeit, Platzwart, Kassenwart oder Reinigungskraft. Ehrenamtskarten ... ... sind Vergünstigungen, etwa für Kultur, Freizeit oder öffentliche Einrichtungen. Preise, Ehrungen und Aktionstage ... ... wie der neue Tag des Ehrensamts können Anerkennung und Sichtbarkeit für freiwilligen Einsatz würdigen. Diskussion um Rentenpunkte: Politisch wird immer wieder über zusätzliche Anerkennung im Rentensystem diskutiert. Kompetenzgewinn Ehrenamt vermittelt praktische Fähigkeiten wie Organisation, Teamarbeit oder Führung. Soziale Kontakte Engagement schafft Gemeinschaft und stärkt Teilhabe. Sinn und Mitgestaltung Viele Engagierte erleben ihr Ehrenamt als Möglichkeit, Gesellschaft aktiv mitzugestalten.

Um mehr Menschen für das Gemeinwohl zu gewinnen, braucht es deshalb mehr als warme Worte. Flexiblere Strukturen, digitale Beteiligungsmöglichkeiten und weniger Bürokratie gelten als wichtige Hebel. Auch finanzielle Anerkennung spielt eine Rolle.

Tafel in Sachsen schlägt Alarm : Kritik an Abschlagszahlungen für Ehrenamtler Bis es einen neuen Haushalt gibt, zahlt der Freistaat Sachsen ehrenamtlichen Helfern nur einen Abschlag als Unkostenpauschale. Die Tafel in Plauen fürchtet um die Zukunft. von Anja Charlet mit Video 1:52

Ehrenamts- und Übungsleiterpauschalen sollen erhöht werden, Diskussionen über Rentenpunkte laufen. Gleichzeitig wächst die Sorge, dass der Staat sich zu sehr auf diesen Einsatz verlässt. Ehrenamt darf unterstützen, aber nicht dauerhaft strukturelle Defizite ersetzen, mahnt Schwalb.

Der neue Ehrentag am 23. Mai will deshalb nicht nur Danke sagen. Er wirft auch die Frage auf, wie eine Gesellschaft aussieht, die auf freiwilligen Zusammenhalt angewiesen ist.

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